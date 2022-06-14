ЦБ назвал недопустимым введение односторонних комиссий за валютные счета Банк России назвал недопустимым установление банками односторонних комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов

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Банк России счел недопустимым установление банками односторонних комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. ЦБ не признает офертой публикацию банком изменений на своем сайте, когда согласием клиента считается отсутствие возражений с его стороны.

По мнению Банка России, недопустимо взимание с клиентов комиссионных вознаграждений, увеличенных или установленных кредитной организацией в одностороннем порядке, без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов, — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что провели работу с банками, чтобы исключить возможность ущемления прав потребителей.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк примет меры против тех кредитных организаций, которые будут нарушать законодательство при введении комиссий за обслуживание открытых ранее валютных счетов. Она отметила, что руководители разных банков уже приняли решения касательно введения комиссии по валютным счетам, и пообещала решить этот вопрос с каждым банком отдельно.