ЦБ и ФАС рекомендовали банкам подробно раскрывать условия кешбэка

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба и Центробанк России подготовили совместное письмо для кредитных организаций, в котором предлагают кредиторам раскрывать полную информацию по бонусным программам, сообщается на сайте ФАС. Речь, в частности, идёт о правилах получения кешбэка.

Регуляторы отмечают, что кредитные организации не всегда доводят до потребителей информацию о наличии дополнительных условий или ограничений, влияющих на размер кешбэка, и не предоставляют клиентам возможность ознакомиться с соответствующими документами. К такой информации относятся максимальный размер кешбэка за определенный период, а также максимальная и минимальная суммы покупки, с которой он будет начислен.

ФАС России и Банк России в своём письме рекомендуют кредиторам обеспечить потенциальным клиентам беспрепятственный доступ к документам, содержащим полные условия и правила обслуживания банковских карт с возможностью получения кешбэка, — сказано в сообщении.

Отмечается, что при этом потребители не должны совершать дополнительные действия, в частности, переходить по ссылкам и делать сенсорные манипуляции. Совершение же действий, вводящих клиентов в заблуждение, может рассматриваться как нарушение закона о защите конкуренции и закона о рекламе.

Ранее Росфинмониторинг предупредил банки о новом способе обналичивания денег при помощи туристического кешбэка. Схема заключается в том, что турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить возмещение от государства. Человек открывает в интересах турфирмы карту «Мир», на которую должны поступить деньги для дальнейшей оплаты путёвки в качестве кешбэка. Компания зачисляет их под видом возврата средств за ранее отменённый тур, после чего клиент в течение пары дней покупает туры по России, зачисляет кешбэк на счёт физлица и снимает с карты наличные или переводит их на счета других физлиц.