ЦБ через месяц поднимет ставку: что будет с кредитами и курсом рубля И как изменятся проценты по вкладам и ипотеке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центробанке допустили повышение ключевой ставки на следующем заседании 15 сентября. Это означает, что ставки по будущим вкладам, ипотеке и потребительским кредитам рискуют подняться еще выше. Как изменятся ставки в банках в следующем месяце и может ли решение ЦБ повлиять на курс рубля — в материале NEWS.ru.

Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдает банкам кредиты и открывает депозиты. Коммерческие банки используют Центробанк также, как физические юридические лица используют коммерческие банки. Затем банки дают деньги в долг людям и компаниям под более высокий процент и зарабатывают на разнице.

ЦБ с помощью ставки может влиять на инфляцию. Если Банк России поднимет ставку, кредиты для людей и компаний станут более дорогими. А значит деньги в целом станут менее доступными. У населения их будет меньше, что будет тормозить рост цен -- нельзя продать человеку хлеб за 100 руб., если у него есть только 80 руб.

Тем же самым образом Банк России старается повысить и курс рубля. Рублей на валютном рынке, где также торгуются доллары и евро, становится меньше, и ценить их начинают больше. Ведь даже компаниям, которые зарабатывают на продаже нефти за рубеж за доллары и евро, нужны рубли, чтобы платить налоги и зарплаты. Поэтому, когда рублей становится меньше, но они становятся очень востребованы, большие корпорации готовы купить их за доллары и евро. В итоге доллар и евро на российской бирже могут ослабнуть, а рубль, наоборот, вырасти.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ЦБ поднял ставку 21 июля

Меньше месяца назад Центробанк впервые с 19 сентября 2022 года изменил ключевую ставку, подняв ее с 7,5% до 8,5% годовых и допустил еще одно повышение уже в сентябре этого года. Но рубль на эту новость почти никак не отреагировал. Тут надо отметить, что, по мнению ряда экспертов, ключевая ставка перестала влиять на курс рубля из-за санкций. Сегодня на курс рубля куда больше влияет дефицит долларов и евро на российском рынке -- нехватка основных валют толкает курс вверх, считают многие аналитики.

В то же время ставки по ипотеке в ряде банков ощутимо выросли после заседания ЦБ 21 июля. К примеру, ВТБ с 1 августа обещал повысить ставки по ипотечным программам на 0,9 процентных пункта. В результате минимальная процентная ставка составит 11,6% годовых. Сбербанк с 8 августа поднял минимальную ставка на новостройки до 11,4%, а на «вторичку» — 11,7%. О ставках в других банках можно прочитать в отдельном материале.

Что планируют сделать с ключевой ставкой в ЦБ

Зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин в интервью «Известиям» рассказал, что ставка, вероятно, будет повышена уже на следующем заседании. Ставку можно будет не менять, если появятся какие-то дезинфляционные факторы, но сегодня их нет, объяснил Заботкин.

Насколько могут поднять ключевую ставку

Самый радикальный прогноз по росту ключевой ставки после 15 сентября предоставила NEWS.ru доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. По ее мнению, если к этому моменту курсы валют не стабилизируются, ключевая ставка может резко вырасти до 20%, как это было весной 2022 года. Если же к сентябрю доллар будет стоить хотя бы 90 руб., то ключевая ставка не должна превысить порог в 14%, полагает она.

Глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра Университета «Синергия» Антон Рогачевский отмечает: согласно данным из разных источников, ЦБ планирует осенью поднять ставку до 10%.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Еще более мягкий прогноз дает Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм». Он считает маловероятным подъем ключевой ставки выше 9,5%, ведь при более резком поднятии ставки по кредитам взлетят очень высоко, а это не очень полезно для экономики -- чем больше люди и бизнес берут доступных кредитов, тем интенсивнее может развиваться экономика. Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев тоже допускает рост ключевой до 9-9,5%.

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов и вовсе не ждет, что ставка поднимется выше 9%. Но допускает, что ее могут поднимать поэтапно в октябре и декабре. Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова тоже считает более оправданным будет повышение ставки до 9%, чем до 9,5% и выше. Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров полагает, что ставка вырастет до 8,75-9,25%.

Таким образом, если суммировать прогнозы, вероятнее всего, ключевая в сентябре поднимется до 9-9,5%.

Как из-за этого вырастут ставки по вкладам, ипотеке и кредитам

При резком росте ключевой ставке от 14% до 20%, что допускает экономист Коваленко, ставки по потребкредитам, ипотеке и вкладам рискуют взлететь до соответствующих значений.

Если же ставка будет поднята с сегодняшних 8,5% до 10%, как говорит Рогачевский, то банки будут соразмерно (на 1,5 процентных пункта) повышать ставки и на свои продукты.

При повышении же ключевой ставки на один процентный пункт (с 8,5% до 9,5%) примерно на столько же вырастут ставки на кредиты и на депозиты. При этом на необеспеченные кредиты ставки могут подняться и чуть выше — на 1,2-1,5 процентных пункта, говорит Кричевкий. Речь в данном случае о потребкредитовании, кредитных картах и PoS-кредитах.

NEWS.ru напоминает, что банки поднимают ставки по своим продуктам не в день повышения ключевой, а в течение одной-трех недель после. Поэтому возможность взять ипотеку или кредит на более выгодных условиях какое-то время сохранится.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повлияет ли будущее решение ЦБ на курс рубля

Повышение ключевой ставки оказывает слабое влияние на валютный рынок, считает Антонов: «Вряд ли получится остановить укрепление иностранных валют. До 15 сентября курс доллара может успеть протестировать уровень 100 руб. Евро держит курс к уровню 108 руб».

Лаврова полагает, что на коротком отрезке времени рост ставки ЦБ может поддержать рубль, но на длинном это, скорее, возможно за счет ограничения импорта в Россию. Соболев тоже допускает, что поднятие ключевой ставки замедлит ослабление национальной валюты по мере восстановления баланса импорта и экспорта.

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