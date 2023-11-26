Baza: экс-жена отсудила у сооснователя Совкомбанка почти 250 млн рублей Baza: бывшая жена отсудила у сооснователя «Совкомбанка» Клюкина 244 млн рублей

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Василий Клюкин c супругой Анной

Telegram-канал Baza сообщил, что бывшая жена сооснователя Совкомбанка Василия Клюкина отсудила у экс-супруга 244 млн рублей. По информации канала, Анна Клюкина подала иск, узнав, что бизнесмен переводил себе деньги с ее счетов.

Как пишет канал, пара была жената 13 лет, в 2021 году они развелись. Согласно информации Baza, брачный договор предусматривал, что при расставании за супругами остается имущество, которое на них записано.

По данным Baza, уже после развода Анна узнала, что на счета Клюкина переводились деньги с продажи и аренды недвижимости, которую он ей подарил в браке. Как пишут авторы канала, банкир полагал, что, если недвижимость была куплена на его деньги, значит, он имеет право получать прибыль, всего бывшая жена пыталась взыскать с него 520 млн рублей.

По информации Baza, Анна продавала и сдавала подаренную ей недвижимость, а за бухгалтерию отвечала помощница, работавшая также и с ее экс-супругом, у которой был доступ к счетам и банковским приложениям. При этом, как пишет канал, одна из доверенностей в Совкомбанке, по которой работала помощница, могла оказаться поддельной.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска отсудил у бизнесмена Олега Тинькова 20 млн рублей. Такую сумму суд взыскал с предпринимателя в качестве компенсации по иску Дерипаски о защите чести и достоинства.