Bloomberg раскрыл сумму госдолга России Bloomberg: Россия не выплатила $1,9 млн по долговым обязательствам

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Россия не выплатила $1,9 млн процентов по долговым обязательствам, что привело к свопам, стоимость которых может достигать миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на постановление Комитета по анализу кредитных деривативов Международной ассоциации свопов и деривативов. Однако отмечается, что это не вызовет более широкого дефолта по российским гособлигациям.

Размер скопившихся процентных выплат и тот факт, что основной платеж уже был совершен, означают, что постановление [Комитета] не вызовет более широкого дефолта по российским гособлигациям, — говорится в публикации.

По информации агентства, размер страховых выплат для держателей российских облигаций может составить $3,2 млрд.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Москва будет оплачивать госдолг с помощью схемы, по которой недружественные страны платят за российский газ. Он отметил, что это избавит от необходимости использования западной расчетной инфраструктуры.

Также он призвал не верить заявлениям недружественных стран о дефолте в России. Он подчеркнул, что Москва в состоянии обслуживать госдолг и будет стремиться это делать.

24 мая в Госдуме предложили не выплачивать внешний долг до разморозки активов России в недружественных странах. В ответ на это спикер ГД Вячеслав Володин пообещал обсудить проблему после того, как этот вопрос будет изучен в комитетах.