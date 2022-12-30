Bloomberg подсчитал, сколько денег потеряли богатейшие россияне Bloomberg: богатейшие россияне в 2022 году потеряли более $90 млрд

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Богатейшие россияне на фоне специальной военной операции на Украине в 2022 году потеряли в совокупности более $90 млрд. Цифры подсчитало агентство Bloomberg. Фамилии пострадавших граждан РФ там не привели.

Самые богатые люди России в совокупности потеряли $46,6 млрд 24 февраля... В течение 2022 года, по мере продолжения войны, самые богатые россияне потеряли еще $47 млрд, — говорится в сообщении.

При этом издание не привело никаких фамилий и четких данных о том, на чем основаны полученные цифры. В материале лишь упоминается о введенных санкциях.

Ранее инвестор Татьяна Волкова сообщила, что самыми невыгодными сферами бизнеса в 2023 году станут те, которые уже сейчас уходят с рынка и не имеют потенциала роста, например вложение в коммерцию с плохим месторасположением. Поэтому перед инвестированием нужно изучать спрос и объем рынка.

В свою очередь руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Анна Харнас сообщила, что почти треть населения России практически не умеет оценивать ситуацию и принимать разумные финансовые решения. По ее словам, высоким уровнем финансовой грамотности обладает только 10% граждан, при этом больше половины россиян хотели бы повысить свой уровень знаний в этой области.