Bloomberg оценил потери российских миллиардеров с начала спецоперации Bloomberg: российские миллиардеры с начала спецоперации потеряли $93 миллиарда

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Информационное агентство Bloomberg сообщило, что общая сумма потерь российских миллиардеров с начала специальной военной операции на Украине составила более $93 миллиардов. оценило финансовые. По данным издания, $46,6 миллиарда россияне потеряли 24 февраля, в день начала СВО. В последующие месяцы они лишились еще $47 миллиардов.

Bloomberg сообщает, что иностранные миллиардеры также понесли потери в размере около $1,4 триллиона.

Журнал Forbes оценил потери миллиардеров по всему миру в почти $2 триллиона. Число миллиардеров снизилось с 2671 до 2523 человек.

По информации агентства, на потерю денег повлияли рост инфляции, ужесточение политики центробанков, а также специальная военная операция и последовавшие за ней санкции.

Ране служба безопасности Украины сообщила об аресте имущества компании, якобы принадлежащей российскому предпринимателю Алишеру Усманову, на сумму $54 миллиона. Речь идет о подпольных складах, где, по данным СБУ, хранили более 160 тысяч тонн украинской железной руды.