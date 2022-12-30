Информационное агентство Bloomberg сообщило, что общая сумма потерь российских миллиардеров с начала специальной военной операции на Украине составила более $93 миллиардов. оценило финансовые. По данным издания, $46,6 миллиарда россияне потеряли 24 февраля, в день начала СВО. В последующие месяцы они лишились еще $47 миллиардов.
Bloomberg сообщает, что иностранные миллиардеры также понесли потери в размере около $1,4 триллиона.
Журнал Forbes оценил потери миллиардеров по всему миру в почти $2 триллиона. Число миллиардеров снизилось с 2671 до 2523 человек.
По информации агентства, на потерю денег повлияли рост инфляции, ужесточение политики центробанков, а также специальная военная операция и последовавшие за ней санкции.
Ране служба безопасности Украины сообщила об аресте имущества компании, якобы принадлежащей российскому предпринимателю Алишеру Усманову, на сумму $54 миллиона. Речь идет о подпольных складах, где, по данным СБУ, хранили более 160 тысяч тонн украинской железной руды.