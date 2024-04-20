Биткоин сократил выпуск вдвое РБК: биткоин в четвертый раз в истории сократил объем выпуска вдвое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объем выпуска биткоина в четвертый раз в истории сократился вдвое, сообщает РБК. Уточняется, что это произошло вследствие целенаправленного и запланированного халвинга.

Размер вознаграждения для майнеров за новые биткоины — награда за блок — снизился вдвое. Сумма упала с 6,25 до 3,125 BTC, то есть до $200 тысяч. Ожидается, что после халвинга курс биткоина продемонстрирует очередной рост в среднесрочной перспективе. В 2024 году эта криптовалюта впервые преодолела прежний максимум до наступления халвинга — в марте ее цена поднялась до $73 тысяч.

Халвинг это механизм, заложенный в программном коде криптовалюты. Его суть заключается в сокращении числа вновь выпускаемых биткоинов, чтобы оно не превышало 21 млн единиц. Алгоритм применяется каждые четыре года.

В ночь на 16 апреля курс биткоина резко упал. Падение составило около 5% — курс снизился до $62 тысяч в паре к стейблкоину USDT. На момент 12:39 мск криптовалюта стоила $63 438,36.

До этого заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что в последнее время Россия все чаще стала прибегать к альтернативным платежным механизмам вроде криптовалюты для обхода западных санкций. По его словам, необходимо ввести инструмент вторичных санкций против иностранных поставщиков цифровых активов.