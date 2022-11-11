Биткоин на качелях: Что будет с ним и другой «криптой» после краха FTX Эксперты рассказали, что будет с курсом этой и прочих криптовалют и когда их лучше покупать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владелец крупной криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил инвесторам о том, что без дополнительных вливаний площадку ждет банкротство. Об этом уже сообщают профильные СМИ, а ранее проблемами биржи заинтересовались американские чиновники. Как итог — инвесторы начали резко распродавать токены биржи, а заодно — и биткоины. В итоге крупнейшая криптовалюта рухнула до уровня января 2020-го. Сейчас биткоин немного отыграл падение, и инвесторы ждут советов о том, что с ним и другой «криптой» делать дальше. На эти вопросы отвечает NEWS.ru.

Что случилось

В ночь на сегодня биткоин показал одно из рекордных падений — в моменте его цена достигала $15,6 тыс. На такой отметке она в последний раз фиксировалась в январе 2020-го.

Причина — в проблемах криптобиржи FTX. Недавно выяснилось, что несколько месяцев в ее отношении вела расследование Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Орган пытался выяснить, как FTX управляет средствами клиентов и кредитует их в условиях кризиса ликвидности.

А 8 ноября другая крупная и популярная криптобиржа Binance объявила о планах купить FTX. Чжао утверждал: FTX обратилась к его компании за помощью в связи с серьезным кризисом ликвидности (возможности быстро продавать активы по близкой к рыночной цене). Binance надеялась, что в результате покупки сможет покрыть его. Если бы это произошло, по разным оценкам, Binance начала бы управлять более чем 80% мирового крипторынка. Но после проведения корпоративной проверки Binance отказалась покупать FTX, а лава Binance Чанпэн Чжао заявил, что планирует продать принадлежащие ему токены биржи — FTT — на сумму более $500 млн. Вслед за этим свои токены начали быстро пытаться продать и другие клиенты. Тем самым они снизили их курс на 75% во вторник и еще на 63% в среду. В итоге криптобиржа оказалась под угрозой банкроства.

Заодно, опасаясь масштабного кризиса, пользователи начали продавать и биткоины. К вечеру курс самой популярной виртуальной монеты немного отскочил — к $17,8 тыс. Но стоит помнить, что в начале месяца он торговался на уровнях $20,5–21,5 тыс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чего ждать дальше

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов:

Цена может падать и расти по 15- 20% в день. Вопрос в том, какие новости направят котировки к этим уровням. Еще недавно цена достигала промежуточной зоны поддержки $15000-17000. Сейчас ситуация на рынке во многом будет зависеть от риторики регулирующих органов и глав криптобирж. Если появятся позитивные новости о бирже FTX, то пара быстро вернется к $18500. При худшем развитии событий, стоит ожидать снижения курса до $12000. Сценарий реалистичен при сохранении на рынке низкой ликвидности.

Специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань:

Во-первых, в ближайшие недели о новых банкротствах могут заявить хранившие на FTX свои средства криптокомпании. Далеко за примерами ходить не надо — летом трудности у криптокредитора Three Arrows Capital (3AC) привели к краху компании Terra и ее токена LUNA. Во-вторых, достаточно скоро могут последовать разбирательства со стороны регуляторов, а также предложения по регулированию отрасли. Говоря о перспективах дальнейшей динамики криптовалют, можно отметить, что, с большей степенью вероятности, сохранится нисходящий тренд в ближайшие ноябрьские недели. Первой целью для биткоина выступит район $15 тыс., но также можно ожидать более глубокого снижения к $13,5 тыс. и $11 тыс. Котировки валюты эфир могут опуститься до $1 тыс. (сейчас — $1,3 тыс.), а дальнейшее снижение приведет к достижению $900. Стоимость Binance Coin (BNB) может продолжить снижение к $240 и $205 (сейяас — $310,2). Цена риппла на биржах ($0,39) может опуститься до $0,25 в случае более серьезного снижения.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын:

Фундаментально ситуация для криптовалют не такая уж плохая: нет ни стабильного роста мировой экономики, ни конкурирующей с биткоином технологической волны — альтернативы, в которую могли бы вложится покупатели с высоким аппетитом к риску. Нет даже альтернативы в виде крупных IPO (первичного выпуска акций компаниями. — NEWS.ru), которые почти не проводятся. Однако краткосрочно ситуация для биткоина не самая приятная. Выборы в Конгресс США толком не завершились, до конца не понятно, каковы шансы на смягчение позиции законодателей в отношении криптовалют. Скажем, к чему приведет расследование Комиссии по ценным бумагам в отношении криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида? А ведь этого молодого финансового гения из семьи Стэнфордских профессоров права считали самым перспективным лоббистом легализации криптовалют. Теперь, когда оказалось, что значительная часть активов его фонда вложена в токены его же криптобиржи, итоги расследования могут привести к ужесточению законодательства. Поэтому на горизонте нескольких месяцев кажется вероятным дальнейшее снижение биткоина и остальных криптовалют.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда покупать «крипту» и стоит ли

Игорь Пань:

Момент приобретать криптовалюты настал уже сейчас для тех, кто готов к умеренно-высокому риску для вложенных средств. Стоимость топовых криптоактивов уже на текущих уровнях представляется довольно привлекательной для покупки. И в среднесрочной перспективе, уже в первом квартале и начале второго квартала, котировки будут выше текущих уровней. Биткоин может подняться в район $28-32 тыс. Эфир будет готов подняться к диапазону $2–2,4 тыс.

Леонид Делицын: