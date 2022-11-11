Владелец крупной криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил инвесторам о том, что без дополнительных вливаний площадку ждет банкротство. Об этом уже сообщают профильные СМИ, а ранее проблемами биржи заинтересовались американские чиновники. Как итог — инвесторы начали резко распродавать токены биржи, а заодно — и биткоины. В итоге крупнейшая криптовалюта рухнула до уровня января 2020-го. Сейчас биткоин немного отыграл падение, и инвесторы ждут советов о том, что с ним и другой «криптой» делать дальше. На эти вопросы отвечает NEWS.ru.
Что случилось
В ночь на сегодня биткоин показал одно из рекордных падений — в моменте его цена достигала $15,6 тыс. На такой отметке она в последний раз фиксировалась в январе 2020-го.
Причина — в проблемах криптобиржи FTX. Недавно выяснилось, что несколько месяцев в ее отношении вела расследование Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Орган пытался выяснить, как FTX управляет средствами клиентов и кредитует их в условиях кризиса ликвидности.
А 8 ноября другая крупная и популярная криптобиржа Binance объявила о планах купить FTX. Чжао утверждал: FTX обратилась к его компании за помощью в связи с серьезным кризисом ликвидности (возможности быстро продавать активы по близкой к рыночной цене). Binance надеялась, что в результате покупки сможет покрыть его. Если бы это произошло, по разным оценкам, Binance начала бы управлять более чем 80% мирового крипторынка. Но после проведения корпоративной проверки Binance отказалась покупать FTX, а лава Binance Чанпэн Чжао заявил, что планирует продать принадлежащие ему токены биржи — FTT — на сумму более $500 млн. Вслед за этим свои токены начали быстро пытаться продать и другие клиенты. Тем самым они снизили их курс на 75% во вторник и еще на 63% в среду. В итоге криптобиржа оказалась под угрозой банкроства.
Заодно, опасаясь масштабного кризиса, пользователи начали продавать и биткоины. К вечеру курс самой популярной виртуальной монеты немного отскочил — к $17,8 тыс. Но стоит помнить, что в начале месяца он торговался на уровнях $20,5–21,5 тыс.
Чего ждать дальше
Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов:
Цена может падать и расти по 15- 20% в день. Вопрос в том, какие новости направят котировки к этим уровням. Еще недавно цена достигала промежуточной зоны поддержки $15000-17000. Сейчас ситуация на рынке во многом будет зависеть от риторики регулирующих органов и глав криптобирж. Если появятся позитивные новости о бирже FTX, то пара быстро вернется к $18500. При худшем развитии событий, стоит ожидать снижения курса до $12000. Сценарий реалистичен при сохранении на рынке низкой ликвидности.
Специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань:
Во-первых, в ближайшие недели о новых банкротствах могут заявить хранившие на FTX свои средства криптокомпании. Далеко за примерами ходить не надо — летом трудности у криптокредитора Three Arrows Capital (3AC) привели к краху компании Terra и ее токена LUNA. Во-вторых, достаточно скоро могут последовать разбирательства со стороны регуляторов, а также предложения по регулированию отрасли. Говоря о перспективах дальнейшей динамики криптовалют, можно отметить, что, с большей степенью вероятности, сохранится нисходящий тренд в ближайшие ноябрьские недели. Первой целью для биткоина выступит район $15 тыс., но также можно ожидать более глубокого снижения к $13,5 тыс. и $11 тыс. Котировки валюты эфир могут опуститься до $1 тыс. (сейчас — $1,3 тыс.), а дальнейшее снижение приведет к достижению $900. Стоимость Binance Coin (BNB) может продолжить снижение к $240 и $205 (сейяас — $310,2). Цена риппла на биржах ($0,39) может опуститься до $0,25 в случае более серьезного снижения.
Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын:
Фундаментально ситуация для криптовалют не такая уж плохая: нет ни стабильного роста мировой экономики, ни конкурирующей с биткоином технологической волны — альтернативы, в которую могли бы вложится покупатели с высоким аппетитом к риску. Нет даже альтернативы в виде крупных IPO (первичного выпуска акций компаниями. — NEWS.ru), которые почти не проводятся. Однако краткосрочно ситуация для биткоина не самая приятная. Выборы в Конгресс США толком не завершились, до конца не понятно, каковы шансы на смягчение позиции законодателей в отношении криптовалют. Скажем, к чему приведет расследование Комиссии по ценным бумагам в отношении криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида? А ведь этого молодого финансового гения из семьи Стэнфордских профессоров права считали самым перспективным лоббистом легализации криптовалют. Теперь, когда оказалось, что значительная часть активов его фонда вложена в токены его же криптобиржи, итоги расследования могут привести к ужесточению законодательства. Поэтому на горизонте нескольких месяцев кажется вероятным дальнейшее снижение биткоина и остальных криптовалют.
Когда покупать «крипту» и стоит ли
Игорь Пань:
Момент приобретать криптовалюты настал уже сейчас для тех, кто готов к умеренно-высокому риску для вложенных средств. Стоимость топовых криптоактивов уже на текущих уровнях представляется довольно привлекательной для покупки. И в среднесрочной перспективе, уже в первом квартале и начале второго квартала, котировки будут выше текущих уровней. Биткоин может подняться в район $28-32 тыс. Эфир будет готов подняться к диапазону $2–2,4 тыс.
Леонид Делицын:
Здесь верен общий принцип — покупай, когда точно знаешь, что в дверь уже стучится следующий покупатель, который купит существенно дороже. Когда знаешь, кто этот покупатель и каковы его мотивы. Но не следует подменять факты надеждами. Идея о том, что Бэнкману-Фриду удастся пролоббировать смягчение политики американских властей в отношении криптовалют, и появятся долгожданные следующие покупатели в виде пенсионных фондов, была надеждой или даже мечтой, но никак не фактом. Хотя в FTX и инвестировали в общей сложности $2 млрд крупнейшие венчурные фонды (SoftBank и Sequoia) и даже пенсионный фонд учителей провинции Онтарио, это не сделало его устойчивее. Sequoia уже списала в ноль инвестированную сумму, поскольку ожидает банкротства компании. Вполне может быть, что следующий оптимист, который не пожалеет отдать за биткоин любую сумму, уже среди нас, но пока неясно, кто это. Вероятно, это будет управляющий какими-нибудь новыми типами цифровых финансовых активов, нечувствительный к риску и имеющий право привлекать деньги партнеров. И чтобы при этом не было сложностей с контролем со стороны регуляторов. Чтобы создалась такая ситуация, необходим новый приток денег в мировую экономику, сравнимый с обещанными Байденом триллионами госпомощи для преодоления экономических последствий пандемии.