Binance попросила пользователей из России вывести средства до 29 декабря

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Криптобиржа Binance разослала пользователям из России напоминания о необходимости закрыть позиции до 29 декабря и вывести средства, сообщает РБК. На вопрос о подлинности писем в официальной службе поддержки криптобиржи ответили утвердительно.

С 29 декабря все оставшиеся открытыми позиции будут постепенно закрывать. Клиентам из России необходимо погасить нерешенные обязательства, закрыть позиции и вывести средства на любую другую криптоплатформу.

В техподдержке объяснили журналистам, что рассылка с соответствующими требованиями коснулась тех пользователей, местоположение которых «временно или постоянно» определено в России.

Binance сообщила об уходе из России 27 сентября 2023 года. Позднее криптобиржа заявила, что продает российский бизнес компании CommEX. С 31 декабря Binance перестанет поддерживать P2P-операции с рублем, но подобная опция будет возможна на CommEX. Для этого необходимо привязать аккаунт Binance к учетной записи CommEX.

Ранее Чанпэн Чжао объявил об уходе с поста основателя Binance. Он занимал данную позицию с момента основания криптобиржи в 2017 году. Новым руководителем площадки стал Ричард Тенг, ранее он отвечал за региональные рынки за пределами США.