Baza: сын депутата вложил сто миллионов в криптобиржу Beribit Baza: сын депутата Госдумы Селезнева вложил 120 млн рублей в криптобиржу Beribit

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Telegram-канал Baza сообщил, что одним из вкладчиков в криптобиржу Beribit, которая заблокировала вывод средств, оказался сын депутата Госдумы Валерия Селезнева, который выступал за закон о майнинге. По данным канала, отпрыск парламентария вложил более 120 млн рублей.

Как сообщает канал, капитал Михаила Селезнева на платформе составляет 121,7 млн рублей. В конце апреля он, наряду с другими клиентами биржи, узнал, что вывод средств заморожен. Baza утверждает, что он написал заявление в полицию и, вероятно, рассказал о ситуации отцу. Канал уточняет, что депутат знаком с темой майнинга, так как активно выступал за принятие закона о добыче криптовалют, а в недавнем интервью заявлял, что «слишком давно существует неформализованная отрасль, участники которой не платят налоги».

По сведениям Baza, известен и брат Михаила — в США его называли криминальным предпринимателем, новации которого преобразили индустрию воровства данных кредитных карт. Канал пишет, что его задержали в ходе спецоперации на Мальдивах в 2014 году, депутат Селезнев и МИД России квалифицировали ситуацию как похищение. Baza уточняет, что в 2017 году задержанного приговорили к 27 годам лишения свободы.

В конце апреля вкладчики Beribit собрались у офиса криптобиржи в «Москва-Сити». Они хотели вернуть около 400 млн рублей, которые вложили на платформе. Утверждается, что сотрудники компании пытались ночью покинуть офис через черный ход, но их вернули обратно.