Банковская группа HSBC прекратит обслуживание транзакций в Россию Британский банк HSBC приостанавливает обслуживание транзакций в РФ с 27 октября

Фото: Karl F. Schöfmann/imagebroker.com/Global Look Press

Британская банковская группа HSBC уведомила своих клиентов о приостановке обслуживания транзакций в Россию и Белоруссию с 27 октября, сообщает японское издание Nikkei Asia. Уведомление также получило подразделение банка Hang Seng Bank, расположенное в Гонконге. Причиной приостановки обслуживания стала «все более сложная нормативная ситуация». Транзакции из этих стран также будут ограничены.

Согласно тексту уведомления, компания намерена минимизировать операционные риски в России и Белоруссии. При этом банковская группа в ближайшее время не намерена менять свое решение даже в том случае, если их деятельность разрешена применимыми законами и нормативными актами.

Бизнес-руководитель, имеющий дело с компаниями в России, сказал, что полный запрет кажется чрезмерным.

Это только подтолкнет российские фирмы к другим местам. И это еще больше повлияет на привлекательность Гонконга как глобального делового центра, — сказал он.

Валютное управление Гонконга заявляло, что финансовые учреждения не обязаны соблюдать санкции против России.

Как сообщалось ранее, Bank of China запретил клиентам российских банков переводить средства в юанях в страны Евросоюза, США, Швейцарию и Великобританию. Теперь переводить деньги можно только в банки-получатели группы кредитора. Соответствующие уведомления были отправлены всем клиентам банка. В свою очередь, Райффайзенбанк принял решение ввести комиссию за входящие переводы в долларах для российских клиентов. Такая мера вступила в силу с 1 сентября.