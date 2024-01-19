Банкир допустил снижение доходности по вкладам к марту 2024 года Банкир Охорзин: доходность по вкладам снизится к марту 2024 года

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Доходность по вкладам может начать снижаться вместе с ключевой ставкой к марту 2024 года, заявил заместитель председателя правления «Почта Банка» Алексей Охорзин. Он отметил, что сейчас ставки находятся на пике, а предпосылки для их дальнейшего роста отсутствуют, говорится на сайте банка.

При этом, по мнению эксперта, в нынешних условиях открывать длинные депозиты на один — три года не стоит. Он посоветовал размещать средства на полгода. Это позволит управлять сбережениями, если ситуация на рынке изменится.

При этом открывать длинные депозиты (на один — три года) сегодня нецелесообразно, оптимальный срок размещения сейчас — полгода. Это удачное сочетание срока и доходности, а также возможность гибко управлять своими сбережениями в случае изменения ситуации на рынке, — уточнил Охорзин.

Банкир также порекомендовал разделять накопления. Так, 60% средств следует разместить на полгода в рублевый вклад, а 40% оставить на накопительном счете с начислением процента на остаток, чтобы иметь возможность в любой момент потратить эти деньги. При выборе накопительного счета следует обратить внимание на размер процентной ставки и минимальный остаток, на который она будет начисляться. Важно, чтобы ставка сохранилась на все время размещения средств.

Экономист Михаил Беляев ранее посоветовал пожилым откладывать 10% пенсии, чтобы накопить деньги. Кроме того, финансовой подушкой может стать счет в банке, уточнил эксперт. Он подчеркнул, что сегодня проценты по вкладам достаточно высоки.