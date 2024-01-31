Банки вернут украденные деньги: в каких случаях, как этого добиться

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В июле в России заработает новый механизм, призванный защитить интересы банковских клиентов. Банкам придется возвращать переведенные мошенникам деньги за свой счет. Но только в определенных случаях. Например, если системы банка некачественно сработали, допустив нежелательный перевод. NEWS.ru рассказывает, как будет выглядеть возврат средств на практике.

Что известно о новых правилах

С 25 июля 2024 года российские банки начнут возмещать украденные мошенниками деньги россиян в случае некачественной работы антифрод-системы, которая и призвана предотвращать подозрительные транзакции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Центробанка (ЦБ) Германа Зубарева.

По его словам, новый закон ужесточит требования к банкам в борьбе с финансовыми злоумышленниками. Их реквизиты хранятся в базе ЦБ «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента». «По новому закону, им [банкам] придется финансово отвечать за качество работы по этому направлению перед клиентами», — уточнил Зубарев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каких случаях банк вернет деньги

Банк отправителя должен будет вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента в следующих случаях:

если был допущен перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России. В ней содержится известная информация о дропперах — людях, которые обналичивают и выводят полученные в ходе мошенничества деньги. Этой базой занимается специальное подразделение Центробанка — «ФинЦЕРТ». Оно собирает данные коммерческих банков обо всех случаях, когда их клиенты сталкивались с мошенниками;

если клиенту не было направлено уведомление о совершении перевода, который был совершен без его согласия;

если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия. Но только при условии, что он уведомил об этом банк. Если клиент не предупредил банк о потере контроля над картой, то банк может не возмещать средства. В этом случае также указан срок для возврата трансграничного перевода — 60 дней.

Что еще важно знать

Банки смогут блокировать переводы на подозрительный счет и уведомлять об этом клиентов. Возобновить операцию или сделать повторную можно будет только через два дня. Предполагается, что за это время человек может передумать и отказаться от перевода, осознав, что находится под влиянием злоумышленников.

Еще одно нововведение — банки обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, если от МВД поступила информация о том, что они занимаются выводом и обналичиванием похищенных денежных средств.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что говорит статистика мошенничества с картами

По данным ЦБ, в третьем квартале прошлого года банки отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов, что на 23% больше, чем средний показатель за предыдущие четыре квартала. При этом они спасли от мошенников почти 1,7 трлн рублей россиян. И это несмотря на то, что активность злоумышленников в июле — сентябре выросла. Так, им удалось успешно провести 288,8 тыс. операций без согласия клиентов. Всего за три месяца преступники похитили у россиян почти 3,6 млрд рублей.

За это же время регулятор направил на блокировку 141,8 тыс. телефонных номеров, которые использовались для обмана людей. Одна из самых популярных схем у мошенников — звонки и письма от имени сотрудников Банка России, в том числе через мессенджеры. За восемь месяцев 2023 года регулятор получил 24,5 тыс. вопросов и обращений граждан, столкнувшихся с подобной проблемой.

Как эксперты оценивают новый закон

Исключительно положительно, ведь до сих пор для возврата средств, украденных мошенниками («без согласия клиента») в большинстве случаях приходилось обращаться в суд. «Ранее банки не хотели добровольно удовлетворять требования пострадавшего. Теперь достаточно будет написать заявление», — комментирует в беседе с NEWS.ru старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. По ее словам, данная мера дисциплинирует банки и они будут тщательнее следить за операциями. «Кроме того, проверять переводы на признаки мошеннических операций теперь должен не только банк-отправитель, но и банк-получатель», — указывает Гусятникова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не менее важно, что банки получат право на время отказывать в подозрительных операциях, даже несмотря на согласие клиента, который, возможно, перечисляет деньги мошеннику, добавляет эксперт.

Новые требования нацелены на более качественную работу кредитных организаций с «реестром счетов мошенников», говорит старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. «Таким образом, помимо того, что банки несут персональную ответственность в рамках произошедших инцидентов, они должны выстраивать полноценный алгоритм работы», — указывает собеседник NEWS.ru.

С чем могут возникнуть сложности

Есть у нового механизма и проблемное место. «Клиент банка никогда не знает, было в действительности нарушение работы антифрод-системы или нет», — поясняет Гусятникова.

Если банк не предоставит достоверных сведений, доказать это фактически будет нельзя, признает она. Как будет решаться данная проблема, пока непонятно.

Как дополнительно защитить себя сегодня

Эксперты советуют соблюдать финансовую гигиену: не сообщать незнакомцам по телефону свои персональные данные (в том числе данные банковских карт, тем более коды из СМС) и не раскрывать их в соцсетях, не вводить данные на непроверенных и незащищенных сайтах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вам позвонили «из банка», следует прервать разговор и обратиться в свой банк самостоятельно (например, через мобильное приложение или по указанному на официальном сайте телефону). И еще один совет: устанавливайте банковские приложения только из официальных магазинов приложений и сайтов банков, а не из поиска или по сторонним ссылкам.

Об основных схемах мошенничества с банковскими картами и приложениями, которые используются в России, можно почитать здесь.

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