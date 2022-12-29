Банки в России в новом году запустят оплату по платежным стикерам

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Ряд ведущих российских банков в настоящее время завершают тестирование возможности оплачивать товары с помощью платежных наклеек и готовятся запустить данную услугу уже в 2023 году. Об этом РИА Новости рассказали участники рынка. При этом опрошенные эксперты отметили, что такая технология не является принципиально новой и в этой связи серьезных рисков в себе не несет..

Сбербанк тестирует новый способ бесконтактной оплаты на смартфонах — платежный стикер с начала декабря, который можно приклеить на телефоны, в том числе на айфоны, и расплачиваться одним касанием, — рассказали агентству в крупнейшем российском банке.

Там отметили, что после завершения тестирования платежного стикера, его опробуют в пилотном режиме и если данный сервис будет пользоваться успехом, сделают его доступным для всех клиентов. Также о тестировании наклеек для бесконтактной оплаты расказали в ВТБ и банке «Дом.РФ».

В свою очередь, Московский кредитный банк завершает тестирование NFC-стикера и намерен запустить технологию для клиентов уже в январе. Сообщается, что стикер можно будет наклеить на любой смартфон или к другой поверхности и оплачивать покупки привычным способом. В банке подчеркнули, что технология призвана повысить уровень удобства клиентов в ежедневных платежах.

В Абсолют-банке пояснили, что данная технология дает преимущества владельцам айфонов, которые потеряли возможность оплаты с помощью смартфона. Однако в баке считают, что технология будет иметь ограниченный успех — до момента появления цифрового рубля.

По словам экспертов, никаких значительных рисков у оплаты с помощью накеек нет, поскольку в стикер вшит все тот же NFC-чип и технология осталась прежней.

Ранее сообщалось, что российская платежная система «Мир» предложила отечественным банкам новую технологию бесконтактной оплаты. При ней необходимый для оплаты QR-код будет генерироваться непосредственно на смартфоне, а доступность системы для клиентов будет зависеть от конкретного банка по мере внедрения технологии.

Также сообщалось о тестировании банками и НСПК нового способа оплаты по NFC-технологии в Системе быстрых платежей. Для приёма платежа клиента в данном случае используется технология SoftPOS, которая позволяет телефону выступать в качестве платёжного терминала.