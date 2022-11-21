Банки подняли ставки по вкладам в ноябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд российских банков повысили ставки по вкладам в ноябре. Доходность депозитов, преимущественно долгосрочных, возросла в среднем на 0,5–2,25 п. п., пишут «Известия». Уровень максимальной процентной ставки по вкладам по итогам первой декады ноября достиг 6,9%.

По словам специалистов, таким образом банки пытаются вернуть средства, которые были выведены россиянами после 21 сентября. В кредитных организациях допускают, что ставки по вкладам могут вырасти еще примерно на 0,5–1 п. п. Это произойдет за счет сезонных предложений.

В ЦБ отметили, что в сентябре — октябре отток вкладов был умеренным, и напомнили о похожих процессах в период пандемии коронавируса, а также нынешней весной. В регуляторе пояснили, что граждане забирали свои сбережения из банков из предосторожности.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила разрешить использование средств материнского капитала для получения процентов по вкладу. Она пояснила, что многие семьи долгое время не используют полученные от государства средства, хотя их можно было бы сберечь и приумножить, в том числе путем открытия банковского вклада.