Банки начали поднимать ставки по вкладам для новых клиентов Среди причин — массовое снятие наличных «старыми» вкладчиками

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В условиях нестабильной экономики банки стали поощрять новых клиентов и тех «старых» вкладчиков, которые несут «новые» деньги. Именно этим двум категориям дают наиболее высокие процентные ставки, выяснил у ряда банков NEWS.ru. Где теперь выгодно хранить деньги и будут ли ставки расти дальше — читайте в материале.

Кто на новенького

Сразу несколько банков запустили спецпродукты или акции по вкладам, дающие самые высокие ставки именно при внесении «новых» денег. Но пополнять или частично снимать деньги без потери процентов по таким депозитам обычно нельзя.

Например, в банке «Открытие» самая высокая ставка в 8,5% годовых действует для вклада «Первый». Он доступен совсем новым вкладчикам, а также действующим клиентам «с суммой на вкладах и накопительных счетах не более 50 тыс. рублей на 31 августа 2022 года». Чтобы иметь такую доходность, нужно выбрать получение процентов именно в конце срока вклада.

Мы предложили такие условия по вкладу, чтобы привлечь дополнительные средства от физлиц, ранее не размещавших у нас вклады. Надбавка для новых сберегателей также действует и по накопительному счету банка, — сказал NEWS.ru Александр Бородкин, лидер трайба (направления) «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие».

У ВТБ также есть предложение специально для новых клиентов — вклад «Выгодное начало» можно открыть под 8,13% годовых с учетом капитализации. Это самый выгодный депозит с учетом его срока (181 день). Депозит можно открыть при отсутствии «в течение 180 дней действующих договоров срочных банковских вкладов или накопительных счетов от даты обращения для открытия вклада», значится на сайте банка.

В Сбербанке также еще недавно можно было взять промовклад «Лучший %», но действовал он только до 5 октября 2022 года. Впрочем, представители сразу в двух офисах кредитной организации в беседе с NEWS.ru допустили повторный запуск вклада с похожими условиями.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru Центральный офис Сбербанка России

Так делали и раньше

Максимальная доходность по пока ушедшему вкладу «Лучший %» составляла 7,2% годовых, но в мобильном приложении «Сбера» высвечивалось уведомление: «Не используйте деньги с других вкладов, чтобы открыть этот. Иначе ставка на эти деньги будет 5,2%». Как уточнили NEWS.ru в пресс-службе «Сбера», промовклад «Лучший процент» был временной акцией — и для новых клиентов, и для постоянных, которые увеличивают свои балансы.

Если клиент не увеличивает свой баланс, ему выгоднее открыть вклад «СберВклад Прайм» с возможностью пополнения под ставку до 7,2% годовых, — сказал собеседник NEWS.ru на момент действия вклада.

Но данный депозит доступен не всем, а только владельцам пакета «СберПрайм+», открытого на год. Такая подписка стоит около 4 тыс. рублей в год (включает также бесплатные фильмы, музыку, скидки от партнеров банка и т.п.).

Эксперты отмечают, что «мода» на привлечение новых средств пришла в Россию после начала пандемии коронавируса, когда у банков впервые за несколько лет возникли сложности с прогнозированием своего будущего.

Например, в Газпромбанке недавно можно было открыть вклад с повышенной ставкой в рамках постоянной акции (до 7,5% годовых с учетом капитализации), но по нему максимальная доходность была возможна только с учетом надбавок, которые в том числе зависели от суммы трат по карте банка.

Банк несколько раз в год проводит акцию «Хит сезона», суть которой — предоставление дополнительной надбавки ко вкладу нашим розничным клиентам на размещение «новых денежных средств». Акция позволяет банку привлечь клиентов, а клиентам — разместить средства под привлекательный процент, — поясняли NEWS.ru в пресс-службе Газпромбанка.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему банки идут на это

Эксперты указывают, что установление банками более выгодных условий для вкладов с «новыми» деньгами — ожидаемо в условиях нестабильности, вызванной в том числе мобилизацией в России. А нестабильность ведет к активному снятию клиентами средств со счетов, в силу чего банки пытаются «подстраховать» себя привлечением новых средств. Но аналитики сомневаются, что практика «деления» вкладчиков обоснована. По их мнению, она может привести к снижению лояльности постоянных клиентов того или иного банка.

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По словам замглавы экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финуслуг Эльмана Мехтиева, такая практика в отношении розничных продуктов действует не первый год. Так банки обеспечивают себе дополнительный доход.

В принципе, такие действия не нарушают закон. Однако ЦБ РФ уже не раз советовал не делить клиентов на новых и старых с предложением им разных условий по одним и тем же продуктам. Я считаю такую практику недопустимой: она в определенной мере ограничивает свободу действий клиента банка и помещает один и тот же тип клиентов (физлиц. — NEWS,ru) в неравные условия, — говорит Мехтиев.

Эксперт видит одно из возможных решений, которое устраивало бы и клиентов, и банки. Это введение в России безотзывных депозитов и вкладов с плавающими ставками.

Но для этого придется менять законодательство. То есть разрешить банкам не выдавать клиенту средства с некоторых видов вкладов вплоть до окончания срока их действия «в обмен» на повышенную процентную ставку. В обозримой перспективе ожидать внедрения таких продуктов, увы, не приходится, — размышляет Мехтиев.

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Оставить и приумножить

Эксперты считают, что у кредитных организаций сейчас есть две основные задачи, чтобы «запастись» деньгами перед новым витком экономического кризиса.

Банки, наблюдая отток средств, стремятся сохранить не только вклады текущих клиентов, но и переманить клиентов других банков за счет повышения ставок для «новых» денег. Кроме того, такой инструмент может помочь банкам «вернуть» деньги граждан, забравших их со счетов с усилением панических настроений, — указывает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Надежда Караваева.

Она полагает, что ожидаемая банками стабильность ключевой ставки в ближайшие месяцы (c середины сентября она установлена на уровне 7,5%) также может выступать в качестве одного из факторов повышения депозитных ставок для «новых» денег.

Банки могут лучше прогнозировать ситуацию со ставками и стремятся нарастить ресурсную базу уже сейчас. Однако этот «продукт» (высокие ставки для новых денег. — NEWS.ru) приведет к спирали повышения ставок банками-конкурентами и с определенного момента перестанет работать, — заключила Караваева.

О том, будут ли дорожать потребкредиты и ипотека, NEWS.ru тоже уже писал.