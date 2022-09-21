ЦБ призвал банки предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам ЦБ рекомендовал банкам предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам

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Банк России рекомендовал финансовым организациям разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации задолженностей для мобилизованных граждан. Кроме того, предложено не начислять по договорам штрафы и пени, не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченных долгов, а также не выселять из ипотечного жилья.

Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации, — говорится в сообщении.

Аналогичное право рекомендовано предоставить близким родственникам мобилизованных, если они находятся у них на иждивении. Также предписано не ухудшать кредитную историю данной категории граждан.

Регулятор подчеркивает, что в дальнейшем такие льготы для военнослужащих могут быть закреплены в законе.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов указывал, что мобилизованные россияне будут обязаны платить ипотеку, однако смогут делать это из своей «новой получки». Он заверил, что зарплата «будет очень высокой».

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ подписан, мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.