Банки хотят знать, кому пришлют повестки: чем это грозит заемщикам Что изменит доступ кредитных организаций к реестру электронных повесток

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Российские банки просят Минобороны предоставлять информацию о получателях повесток. Эксперты NEWS.ru заявили: используя соответствующий реестр, банки способны усложнить условия выдачи кредитов некоторым клиентам. С какими трудностями могут столкнуться потенциальные заемщики, получившие повестку, — в материале NEWS.ru.

Как банки объясняют интерес к получателям повесток

Российские банки попросили дать им доступ к реестру электронных повесток. Соответствующие обращения в Министерство обороны и Центробанк направил Национальный совет финансового рынка (НСФР). Ведь в случае неявки гражданина в военкомат по повестке в течение 20 дней для гражданина вводится запрет на получение кредитов. Соответственно, банки должны знать, с кем им больше нельзя иметь дело.

НСФР просит дать банкам доступ к дате направления повестки, дате, когда она считается врученной, и к дате начала действия ограничительных мер. Предлагается давать банкам доступ к данным из единого реестра в течение 60 секунд и без получения согласия гражданина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно об электронном реестре повесток

Закон об электронных повестках был принят Госдумой 11 апреля и через три дня подписан президентом. Раньше повестку нужно было вручать гражданину лично в руки или через работодателя, теперь закон позволяет направлять ее также через через портал «Госуслуги». В последнем случае повестка будет считаться доставленной с момента размещения в личном кабинете гражданина.

Информация о таком «вручении» будет фиксироваться в едином реестре повесток, где станут размещать соответствующие документы. Его разработают на основании единого реестра воинского учета. Это база данных, куда сведения о военнообязанных должны будут передавать МВД, Федеральная налоговая служба, Фонд пенсионного и социального страхования, медицинские организации, образовательные учреждения. Реестр военнообязанных заработает уже к осеннему призыву, заявляли в Минцифры.

Кто попадет в реестр военнообязанных

Как ранее объяснил NEWS.ru военный аналитик Виктор Литовкин, в реестр военнообязанных попадут находящиеся в запасе, в отставке, призванные в вооруженные силы и поставленные на учет будущие призывники.

В реестре должна появиться информация обо всех россиянах, состоящих на воинском учете. В их число входят люди призывного возраста (18–27 лет), ранее не служившие или не получившие справку вместо военного билета. Также в реестр попадут мужчины в возрасте до 70 лет, находящиеся в запасе, и женщины в возрасте до 50 лет, получившие военную специальность.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Зачем банкам понадобились сведения о получателях повесток

Итак, банки обязаны отказывать уклонистам в кредитах. Но как они узнают, кто именно уклоняется от призыва, остается неясным. Сейчас кредитным организациям такую информацию взять просто неоткуда: доступ к новому единому реестру военнообязанных и дополнительному реестру повесток для банков в законе не прописан.

Тут же возникает и другой вопрос: как банкам правильно отказывать подобным клиентам в кредитах. Неясно и то, как действовать банкам, если на момент подачи кредитной заявки повестки еще не было, а в день заключения договора клиент уже считается уклонистом. По мнению Андрея Емелина, неразбериха повлечет за собой возникновение споров и жалоб со стороны клиентов.

Как повестка повлияет на выдачу кредита

Банки смогут использовать реестр не только для отказов уклонистам, но и чтобы усложнить условия всем получателям повесток (даже тем, кто придет в военкомат), считают эксперты. И банки вряд ли станут разбираться, что именно получил потенциальный заемщик — повестку для прохождения службы или приглашение явиться в военкомат для уточнения данных.

Естественно, банки хотят застраховать себя от риска невозврата кредита, говорит глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский. Ведь мобилизованный может погибнуть или стать нетрудоспособным. По мнению эксперта, банки могут увеличить процентную ставку по кредитам для получателей повесток, обязать их предоставить залог или оформить страховку.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятно введение и дополнительных требований по обеспечению и/или наличию поручительства, добавляет эксперт федерального методического центра по финансовой грамотности РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Камбурова.

Что еще может измениться в политике банков

Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что придется предоставить больше документов. Например, банки могут начать запрашивать сведения об отсрочке, брони, инвалидности и т. п., что снимет риски с потенциального клиента в ближайшей перспективе.

И, наконец, изменится и сам подход к оценке заемщика. Банки, как правило, используют скоринговые модели для оценки платежеспособности потенциальных заемщиков, говорит Камбурова. То есть учитывают возраст, наличие работы и образования, количество детей и другие факторы. «Весьма вероятно, банки начнут оценивать и данные о наличии или отсутствии повестки и о ее статусе», — полагает эксперт.

Впрочем, не все банки будут задаваться этим вопросом, а только те, кто увидит для себя в этом существенный риск, считает Рогачевский. Вала отказов в кредитах тем, кто получил повестки, аналитик тоже не ждет, ведь те же мобилизованные получают зарплаты.

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