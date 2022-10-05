Банки Чехии и Испании перестали принимать российские UnionPay

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Банки чешского KB Bank перестали принимать карты UnionPay, выпущенные российскими банками. В самом банке уточняют, что карты китайской платежной системы обслуживались еще пару недель назад, но сейчас они не принимаются независимо от страны выпуска, пишут «Известия».

Информация об отказе принимать китайский «пластик» и невозможности снять наличные появилась в профильных Telegram-каналах. Массовые жалобы об отказе банков принимать UnionPay стали также поступать из Испании. По сообщениям пользователей, АТМ последние несколько дней перестали выдавать по таким картам наличные, хотя еще неделю-две назад по ним успешно проходили все операции.

Проблемы чаще всего возникали как с картами UnionPay российских банков, так и теми, которые не попали под ограничения. В Испании компания — владелец ряда банкоматов подтвердила, что АТМ больше не будут принимать карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами в соответствии с правилами международных платежных систем и регулирующих органов ЕС и США.

Ограничения коснулись российских и белорусских банков.

Ранее сообщалось, что в Финляндии перестали обслуживаться с 3 октября карты китайской платежной системы UnionPay, которые популярны у российских клиентов. Решение о прекращении обслуживания карт UnionPay вызвано повышенным спросом на наличные, которые снимают россияне.