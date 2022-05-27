Банк России разрешил вкладываться в активы дружественных стран Банк России разрешил вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных государств

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Российские резиденты смогут оплачивать долги, вносить средства на паи и вклады в имуществе зарубежных компаний, а также делать взносы в пользу иностранцев по договору простого товарищества без индивидуального разрешения Центробанка РФ, указано на сайте регулятора. При этом сообщается, что данные операции можно производить только с организациями и гражданами из дружественных государств.

Компания, в чью пользу делается платеж, должна быть из дружественного государства. Платеж должен осуществляться в валюте дружественного государства или в рублях, — говорится в сообщении.

Также указано, что размер вклада в иностранные активы не должен превышать 10 млн рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

В остальных случаях резидент должен получить специальное одобрение ЦБ РФ.

Накануне Банк России в третий раз подряд снизил ключевую ставку — она составила 11%. Решение было принято на внеплановом заседании. Эксперты связывают это с «экстраординарным» укреплением рубля, которое невыгодно ни российским экспортерам, ни бюджету страны. Помимо роста курса доллара и евро можно ждать дальнейшего снижения ставок по вкладам и кредитам, отмечают экономисты.