Банк России продлил ограничения на перевод средств за границу ЦБ РФ продлил ограничения по переводу средств за рубеж до 31 марта 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничения по переводу денежных средств за рубеж продлены на полгода, сообщается на сайте Банка России. Они будут действовать до 31 марта 2024 года.

Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года, — говорится в сообщении.

Регулятор разъяснил, что россияне и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках до $1 млн или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Кроме того, продолжают действовать лимиты на перечисления через системы денежных переводов. За месяц можно перевести не более $10 тысяч или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю.

Также отмечается, что физлица-нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Это право распространяется на представителей как дружественных, так и недружественных стран. При этом сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, и для юрлиц из таких государств.

Ранее сообщалось, что Банк России включил в реестр операторов платежных систем международную систему Kwikpay. Она позволяет осуществлять денежные переводы в Россию и еще 37 государств. Согласно тарифам, комиссия составляет 0–5% от суммы перевода. Для осуществления перевода через приложение Kwikpay можно использовать любую банковскую карту «Мир», Visa или Mastercard.