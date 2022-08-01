ЦБ продлил ограничения на снятие долларов и евро Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года

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Банк России продлил действие лимита в 10 тысяч на снятие долларов и евро до 9 марта 2023 года, сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что данный шаг связан с действующими в отношении РФ санкциями.

Сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит в $10 тыс. или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада, — говорится в сообщении ЦБ.

В банке пояснили, что речь идет о средствах, поступивших на счет или вклад до 9 марта. Остальные можно получить в рублях по курсу на день снятия, отметили в ЦБ.

Также до 9 марта следующего года продолжат действовать ограничения на покупку иностранной валюты: банки будут продавать гражданам только доллары и евро, которые поступили в их кассы после 9 апреля 2022 года.

Для юрлиц-резидентов на указанный срок продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы — до $5 тысяч или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов и японских иенах. Компаниям-нерезидентам наличные в указанных валютах не выдаются.

Ранее сообщалось, что специалисты посоветовали россиянам сокращать сбережения в долларах и евро, поскольку сейчас валютные активы становятся токсичными для банков. По их словам, в ближайшее время все больше банков будут вводить или повышать комиссию за содержание валютного счета. Кроме того, существуют риски их блокировки. При этом они отметили, что все валютные накопления держать в наличности не стоит, так как из-за инфляции они теряют покупательскую способность. Гораздо лучше иметь небольшой запас наличных, например, для поездки за рубеж.