Банк «Открытие» запустил сберегательные продукты с повышенным доходом

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Российский банк «Открытие» ввел в линейку сберегательных продуктов новые вклад и накопительный счет с повышенным доходом. Теперь при оформлении депозита «Первый» новые вкладчики банка смогут получать до 8% годовых. Также они могут рассчитывать на доход в 7,5% годовых при оформлении накопительного счета «Копилка».

Стоит отметить, что срок действия вклада «Первый» три месяца, процентная ставка до 8% годовых, а доступен он вкладчикам, у которых на депозитах и накопительных счетах банка «Открытие» на 31 июля было размещено не более 50 тысяч рублей. Чтобы открыть вклад, необходимо внести сумму от 50 тысяч до 3 млн рублей. При этом выплату процентов клиент сможет выбрать по своему желанию — она может осуществляться как ежемесячно, так и по окончании или при открытии вклада.

Накопительный счет «Копилка» будет выгоден для клиентов банка, которые не хотят размещать средства на длительное время. Проценты по остатку будут начисляться ежедневно, а выплачиваться по окончании календарного месяца. Размер дохода составляет 7,5% годовых, с учетом надбавки 1% годовых. Надбавка будет начисляться в месяц оформления накопительного счета и в течение двух календарных месяцев после его оформления, а максимальная сумма средств, по которой полагается надбавка, составляет 3 млн рублей.

Оформить вклады и сберегательные счета можно как онлайн в мобильном приложении банка, так и очно, в отделениях «Открытия». Там же можно получить всю подробную информацию об условиях предоставления сберегательных продуктов, тарифах и сроках оказания услуг.