Аналитики: Россияне с наступлением кризиса все меньше тратятся на рестораны

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Россияне постепенно заменяют дорогие кафе и рестораны более дешевыми, и эта тенденция продолжится из-за наступающего экономического кризиса. Об этом NEWS.ru заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мария Долгова.

В общепите цены растут быстрее, чем цены на продукты. Это связано с тем, что у заведений повышаются затраты не только на покупку тех или иных ингредиентов, но и на аренду, и на жилищно-коммунальные услуги. Поэтому если кто-то привык заказывать еду в ресторанах, то пока, хоть и не отказывается от привычек, но начинает обращаться в более дешевые заведения. В итоге сокращаются продажи у дорогих ресторанов, как это обычно и бывает в кризис, — сказала эксперт.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров тоже считает, что такая тенденция сохранится. При этом заведения, чтобы не терять клиентов, будут снижать себестоимость услуг, говорит эксперт. Аналогичную ситуацию фиксирует и аналитический центр INFOLine.

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