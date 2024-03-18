Аналитики предрекли рост курса биткоина в апреле Аналитик Першиков: халвинг биткоина в апреле может взвинтить его стоимость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В апреле ожидается халвинг биткоина, то есть вознаграждение за добычу самой популярной криптовалюты в мире сократится вдвое, пишет РБК. Аналитик Виктор Першиков рассказал, что обычно это способствовало росту курса биткоина, который в прошлые разы продолжался в течение 12-15 месяцев.

После халвинга дефицитность биткоина станет еще более явной. Объем спроса на биткоин со стороны крупных игроков в ближайшие годы вряд ли снизится, а уменьшенного в два раза количества BTC, получаемых майнерами, очевидно, будет недостаточно, что в теории может привести к «шоку предложения» и в моменте взвинтить стоимость на биткоин, — объяснил Першиков.

Первый халвинг биткоина случился в ноябре 2012 года, когда вознаграждение за каждый добываемый блок транзакций уменьшилось с 50 до 25 BTC. Следующий халвинг, который ожидается в середине апреля, станет четвертым по счету, в результате вознаграждение с нынешних 6,25 сократится до 3,125 BTC.

Несмотря на сокращение скорости добычи и размера вознаграждения, халвинг положительно влияет на курс криптовалюты. По словам Першикова, это всегда являлось «бычьим» фактором для роста биткоина. Аналитик отметил, что если тренд прошлых «уполовиниваний» сохранится, то BTC будет дорожать вплоть до лета 2025 года. Согласно его оценке, курс биткоина в ближайшие пару лет может вырасти до отметки $200–300 тысяч.

Гендиректор оператора дата-центров Sibmain Андрей Аносенко также считает, что халвинг усилит позиции биткоина на рынке. При этом он подчеркнул, что сейчас BTC находится на пике своей стоимости. По его словам, будет очень смело утверждать, что после халвинга биткоин резко взлетит в цене.

Если падение будет резким перед халвингом, то у BTC есть все шансы так же резко вырасти в цене после. Если падение будет небольшим, то весьма вероятна коррекция и после халвинга, — сказал Аносенко.

11 марта стоимость биткоина в ходе торгов превысила $72 тысячи. Таким образом криптовалюта второй раз за несколько дней обновила исторический максимум.