Аналитик спрогнозировал ослабление рубля осенью Аналитик Чечушков: осенью доллар может стоить 72 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков заявил, что существует вероятность осеннего ослабления рубля до диапазона 66–72 за доллар. Это произойдет, если возобновятся государственные валютные интервенции, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Аналитик подчеркнул, что важным фактором для снижения курса рубля к доллару является разнонаправленная политика ФРС США и Банка России. По его словам, в США доллар укрепляется к другим валютам из-за рецессии и повышения ставки. В России же, напротив, власти стараются снизить ставку для ослабления рубля, что поспособствует лучшей наполняемости бюджета.

Свой вклад в ослабление курса рубля к доллару внесли и итоги заседания ФРС США. 27 июля состоялось повторное повышение базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 2,5 процента годовых, — напомнил Чечушков.

Он уточнил, что в США планируют еще повысить ставку. В свою очередь российский Центробанк не исключает дальнейшего ее снижения.

При этом Чечушков считает, что осенью доллар может стоить и от 58 до 64 рублей. Такое возможно при слабом возобновлении импорта в условиях сохранения ограничений на движение капитала и низком спросе на валюту.

Ранее инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин заявил, что российские власти намереваются запустить новую версию бюджетного правила с целью девальвации, чтобы поддержать экспортёров и наполнить бюджет. Их усилия способны ослабить нацвалюту в среднесрочной перспективе до диапазона 60–64,5 рубля за доллар, добавил Веревкин.