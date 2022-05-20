Аналитик рассказал, как укрепление рубля повлияет на стоимость электроники Аналитик Муртазин: снижения цен на электронику и бытовую технику стоит ждать в конце лета

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал в беседе с NEWS.ru о том, повлияет ли укрепление рубля на стоимость электроники и бытовой техники. По его словам, ожидать снижения цен можно будет не ранее конца лета, когда возобновятся поставки техники, в том числе за счёт параллельного импорта.

Со временем, когда новые поставки пойдут, неважно, параллельный импорт или нет, — да, курс повлияет [на стоимость товаров], но можно ждать, что это случится во второй половине лета в лучшем случае, — отметил Муртазин.

Он подчеркнул, что резкого снижения цен в данном случае не произойдет, поскольку многое будет зависеть от уровня поставок. Параллельный импорт при этом «легко» удовлетворит потребности России, а в условиях динамики и стабилизации курса на уровне 60--65 рублей за доллар цены на электронику и бытовую технику будут сопоставимы с февральскими или даже окажутся чуть ниже.

Эксперт также уточнил, что средневзвешенный курс рубля на данный момент составляет 30--35 рублей за доллар. Однако о его снижении до этого уровня пока говорить не приходится, поскольку слабый рубль позволяет получить выгоды от экспорта.

Курс сейчас снижают именно для того, чтобы параллельный импорт был дешевле и заработал. Но заработать он сможет в течение полутора-двух месяцев, — заключил Муртазин.

Тем временем курс доллара на Московской Бирже опустился ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года: как отметил глава отдела инвестиционного консультирования компании «Алор Брокер» Алексей Антонов, в целом рубль будет укрепляться, пока не вырастет внутренний спрос от импортёров. В данный момент экспортёры не намерены продавать большие объёмы валют, опасаясь ухудшения политической ситуации в выходные.