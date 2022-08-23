Аналитик рассказал о неожиданностях для рубля с 1 сентября Аналитик Зварич допустил падение доллара в начале осени ниже 55 рублей

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Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич заявил, что тенденция к ослаблению рубля в начале осени может усилиться. Рубль на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа укрепится, из-за чего, скорее всего, доллар упадет ниже 55 рублей, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт считает, что после пика рубль может начать слабеть. Данная тенденция началась в июле, уточнил Зварич. По его мнению. ежемесячное установление валютного курса выше июньского минимума говорит о появлении некоего ценового равновесия. Осенью, уверен эксперт, баланс сместится в пользу спроса на импорт из России.

Можно ожидать увеличения спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста объемов поставок товаров в страну. Плюс к этому, часть импортеров может создавать резервы под будущие поставки, что еще больше увеличит спрос с их стороны, — пояснил Зварич.

Он предполагает, что в результате пара доллар/рубль к зиме может закрепиться выше 70 рублей.

Ранее стало известно, что Минфин планирует возобновить закупки иностранной валюты для ослабления рубля. Это может произойти уже в сентябре. От формирования резервов в «токсичных» долларах и евро власти либо вовсе откажутся, либо сведут их к минимуму, считают эксперты. Доллары и евро будут постепенно заменять валюты дружественных стран.