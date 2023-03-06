Аналитик рассказал, когда доллар может подняться до 80 рублей Эксперт Антонов: курс доллара может подняться до 80 рублей к 1 мая

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Курс нацвалюты может опуститься до 80 руб. за доллар, 86 руб. за евро и 11,55 руб. за юань к 1 мая, если рубль продолжит удешевление текущими темпами. Об этом NEWS.ru сообщил финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов. Против рубля может сыграть в том числе повышение ставки американским центробанком.

22 марта ФРС (центробанк. — NEWS.ru.) США огласит свое решение по ставке. Рынок ожидает повышения ставки с действующих 4,5-4,75% до 5% годовых. А укрепление доллара вызовет новую волну ослабления рубля. Если рубль начнет дешеветь по всему рынку, то ему не помогут интервенции ЦБ. При сохранении нынешних темпов ослабления российской валюты уже к 1 мая курс доллара может подняться до 80 руб., евро — до 86 руб., юаня — до 11,55 руб., — сказал Антонов.

Он также отмечает, что дальнейшее ослабление рубля выгодно и российскому правительству: чем больше Россия будет получать долларовых доходов от продажи ресурсов, тем больше рублей поступит в ее бюджет. А сейчас Россия продает нефть азиатским странам с большими скидками, и это бьет по поступлениям в казну.

Но до середины марта рост котировок выше 82 руб. не просматривается. Продолжение фазы ослабления рубля заставит Центробанк пойти на повышение ключевой ставки 17 марта. При прорыве уровня 82 руб. за доллар регулятор перейдет к ужесточению валютного контроля, как он это делал после 24 февраля прошлого года, — дополнил свой прогноз аналитик.

Ранее главный макроэкономист «Ингосстрах-Инвестиций» Антон Прокудин заявил, что курс доллара к 2024 году поднимется выше 120 руб., после — выше 140 руб. Затем последует временное укрепление российской валюты, но уже в 2025 году доллар может преодолеть отметку в 200 руб., объяснял эксперт. И даже если стоимость нефти марки Brent будет около $100 за баррель, девальвации российской валюты избежать все равно не получится, правда, «она будет значительно меньше по масштабу».