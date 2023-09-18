Аналитик рассказал, из-за чего вырастут цены на связь Аналитик Муртазин: цены на связь вырастут из-за роста стоимости оборудования

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на тарифы мобильной связи будут расти из-за того, что в этой отрасли наблюдается постоянное недофинансирование с точки зрения стоимости услуг, заявил в комментарии NEWS.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, за год стоимость оборудования для обеспечения связи выросла на 250%, а стоимость тарифов поднялась только на 9%.

В первую очередь дело в нынешней экономической ситуации. Дело в том, что в России наблюдается хроническое недофинансирование отрасли с точки зрения стоимости услуг связи. За последний год услуги связи выросли на 9%, при этом стоимость оборудования для обеспечения этой связи – почти в три раза, что примерно составляет 250%, — объясняет Муртазин.

Эксперт поясняет, что государство защищает граждан, регулируя тарифы и не давая их повышать. В итоге это оборачивается большой проблемой для операторов.

И [операторы] придумали выход – брать дополнительную плату за услуги сотовой связи, которые являются необязательными в тарифе. Если бы цены на тарифы соответствовали мировым, за дополнительные услуги деньги бы не взимались, — говорит аналитик.

По словам Муртазина, если бы операторы могли менять цены, то в течение двух-трех лет рост цен составил бы примерно 30-35%.

Ранее сообщалось, что ФАС России обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В случае неисполнения этого требования служба может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.