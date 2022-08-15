Аналитик рассказал, из-за чего ослабнет рубль Аналитик Кочетков спрогнозировал ослабление рубля на 5–7% из-за выхода на биржу нерезидентов

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что выход нерезидентов на Московскую Биржу может способствовать ослаблению рубля на 5–7%. По его словам, доля вложений нерезидентов из дружественных стран не превышает 10% от всего объёма ОФЗ во владении нерезидентов, сообщает агентство ПРАЙМ.

То есть потенциальный объём на продажу ОФЗ может составить 140–280 млрд рублей, но далеко не все 2,8 трлн рублей, которые находились во владении нерезидентов на конец февраля текущего года, — объяснил эксперт.

Он указал на существование ожиданий снижения доходностей ОФЗ на фоне понижения ставки Банка России. При этом, считает Кочетков, интерес инвесторов к отечественным ОФЗ может вызвать развитие торговых отношений со страной.

Таким образом, кроме предполагаемого потока на выход, может сформироваться поток на вход. Поэтому давление на рубль через ОФЗ не будет столь катастрофичным, — подчеркнул аналитик.

Ранее стало известно, что старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос заявил: курс рубля по отношению к доллару осенью может ослабнуть. Этому есть несколько причин, среди которых спад цен на энергоносители и введение нового бюджетного правила, отметил он. Эксперт считает, что прогнозировать динамику курса рубля пока непросто.