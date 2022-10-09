Аналитик рассказал, что и когда обвалит рубль Аналитик Сыроваткин: рубль упадет после разрешения нерезидентам продать российские активы

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Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что рубль может просесть максимально к доллару и евро, если нерезидентам разрешат продажу российских активов, конвертацию выручки в валюту и вывоз ее за границу. В противном случае за доллар в конце 2022 года будут давать около 69 рублей, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт назвал другой причиной, по которой рубль может просесть, включение Западом в санкционный пакет ограничений на деятельность НКЦ.

Вполне возможно, что санкции против НКЦ пока не вводятся из-за того, что некоторые страны Запада продолжают зависеть от импорта российских товаров (те же удобрения). Однако никто не может гарантировать того, что НКЦ не попадет под санкции, например, в следующем году, — считает Сыроваткин.

Он предположил, что в ближайшем будущем выручка экспортеров может серьезно уменьшиться. Это снизит предложение, а спрос возрастет на фоне возобновления импорта. Однако даже в этом случае говорить о курсе в 100 рублей за доллар не будет оснований, уверен аналитик.

Ранее финансист Василий Еременко заявил, что в текущий момент рубль укрепляется из-за падения спроса на зарубежные валюты, однако нельзя давать уверенных прогнозов насчет дальнейшего развития ситуации. По его словам, осенью возможны значительные колебания курса национальной российской валюты.