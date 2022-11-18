Аналитик раскрыл смысл законопроекта о легализации майнинга Аналитик Поярков заявил, что законопроект о легализации майнинга утверждает существующее явление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о легализации майнинга криптовалют не только назрел, но даже перезрел, сказал в беседе с NEWS.ru член экспертного совета Государственной Думы по цифровой экономике и блокчейн технологиям Арсений Поярков. По его словам, инициатива по сути лишь утверждает и так существующее явление, создавая правовую базу. Майнинг как явление уже присутствует в России в промышленных масштабах и речь идет о сотнях тысяч машин, считает эксперт.

Это та область, в которой у РФ есть конкурентное преимущество в сравнении с большинством государств. Дело в том, что у России имеется избыточная электроэнергия, часть которой просто сжигается на атомных станциях и не потребляется, — сказал Поярков.

Как отметил эксперт, «там уже присутствуют огромные майнинговые фермы», но пока что майнинг находится в «серой» зоне, поэтому налогообложение фактически отсутствует.

Следует понимать, что легализация указанной деятельности никак не связано с легализацией криптовалюты. Тем более это касается легализации цифровых средств как средства платежа. Последнего в РФ в обозримой перспективе не произойдет, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий легализовать в России майнинг криптовалюты. Журналистам об этом сообщил один из его авторов, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, в стране пока отсутствуют специальные законодательные акты для такого вида деятельности. Закон же позволит декларировать доход и уплачивать налоги.