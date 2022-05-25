Аналитик оценил индексацию МРОТ и пенсий Аналитик заявил, что внеплановая индексация МРОТ и пенсий необходима из-за высокой инфляции

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Внеплановая индексация МРОТ и пенсий, о которой объявил сегодня президент России Владимир Путин, абсолютно естественна, заявил NEWS.ru член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев. По его словам, это связано с тем, что инфляция за этот год будет не меньше 15%, а не 4%, как в предыдущие годы.

Инфляция сейчас, конечно, неприятная, но рубль крепкий, так что она потихонечку начала сходить на нет, что не может не радовать, — заявил Разуваев.

Он добавил, что деньги по крайней мере есть, потому что Россия продает газ и нефть, хоть и с дисконтом, но все равно цена хорошая. Индексировать можно без проблем, считает эксперт.

В России с начала года МРОТ вырос на 8,6% и составляет в наcтоящее время 13 890 рублей в месяц. При этом средний прожиточный минимум находится на уровне 12 654 рубля в месяц. Для трудоспособного наcеления эта цифра составляет 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

В мае глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что правительство Росcии представило президенту РФ предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТ. По словам миниcтра, такие меры позволят снизить показатель бедности в стране.