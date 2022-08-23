Аналитик объяснил, кто снижает рубль Аналитик ПСБ Жильников: рубль снижают спекулянты на фоне новостей о перезапуске бюджетного правила

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторое ослабление рубля на прошлой неделе произошло не из-за фундаментальных факторов, а из-за спекулятивных игр на фоне новостей о возможном перезапуске бюджетного правила, заявил главный аналитик ПСБ Егор Жильников. По его словам, которые приводит агентство ПРАЙМ, уже на этой неделе российская валюта может укрепиться на фоне активизации экспортеров в ожидании налоговых выплат, пик которых ожидается 25 августа.

Паритет между спросом и предложением на доллар находится на отметке 60 рублей, в то время как экспортеры могут расширить навес предложения долларов, дополнительно вливая порядка 300 миллионов долларов ежедневно, вплоть до окончания налоговых выплат, — сказал Жильников.

Ранее финансовый аналитик Александр Джиоев указал, что ослабление рубля связано с допуском нерезидентов к облигациям федерального займа (ОФЗ). По его мнению, ослаблению национальной валюты также способствовало сокращение объемов прокачки газа по «Северному потоку».

До этого ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что выход нерезидентов на Московскую Биржу может способствовать ослаблению рубля на 5–7%. Экономист отметил, что доля вложений нерезидентов из дружественных стран не превышает 10% от всего объёма ОФЗ во владении нерезидентов.