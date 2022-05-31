Аналитик назвал путь закупки хлеба у России в обход ограничений Аналитик Тузов: страны ЕАЭС стали закупать у России муку в обход ограничений

Фото Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов заявил, что на фоне ограничений экспорта зерна из России в ЕАЭС многие страны союза стали покупать муку и мучные изделия. Возможно повышение спроса на эти продукты со стороны и других стран, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнул, что контракты с другими странами на покупку или продажу зерна Москва, как правило, заключала в долларах и евро. Однако из-за сложностей в получении оплаты возник вопрос об обеспечении дружественных стран рублёвой ликвидностью. В числе таких партнёров Тузов назвал Турцию и Египет. Данный вопрос, по словам эксперта, находится в ведении Центробанка.

По мнению аналитика, если даже вопрос решится положительно, не факт, что появится «зерновой рубль», поскольку и переход на расчёты в национальной валюте за поставки газа не привёл к появлению «газового рубля», пояснил Тузов.

Нельзя выделять отдельный ресурс как ключевой для обменной стоимости рубля к иностранной валюте. Скорее это будет корзина экспортных ресурсов, которые можно купить только за рубли, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что на фоне прекращения поставок зерна с Украины страх перед голодом может стать основным для жителей значительной части планеты. По мнению доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофеева, этот страх может оказаться сильнее, чем опасность нефтяного эмбарго.