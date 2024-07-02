Аналитик дал советы, куда выгоднее всего вкладываться в 2024 году Аналитик Разуваев посоветовал инвестировать в «Сбер» и IVA Technologies

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024 году выгоднее всего вкладываться в «Сбер», IVA Technologies и Positive Technologies, посоветовал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что у «Сбера» в этом году вновь растет прибыль.

Лично я бы вложился и вам советую в IVA Technologies и Positive Technologies. Традиционная экономика тоже важна, конечно же, поэтому советую купить «Сбер», он очень хороший. Даже в этом году у него снова растет прибыль, значит и дивиденды будут расти. Это как подстраховка будет для вас служить, — пояснил аналитик.

По словам эксперта, сейчас для инвестирования выгодны всего две сферы: IT-технологии и военная промышленность. Он считает, что вкладываться стоит в первую, так как там достаточно быстро растет выручка и капитализация. Так, уточнил экономист, компании набирают быстрый темп роста даже после обвала.

За счет перестройки экономики, за счет того, что западные компании ушли из России, доходы будут расти, соответственно, будут расти котировки. Важно понимать, что IT-компании за рубежом дивиденды не платят. А вот наши IT-компании платят дивиденды, — добавил Разуваев.

Глава «Сбера» Герман Греф ранее заявил, что на сегодняшний день в России наблюдается уникальная выгодная ситуация для вкладов населения. Он отметил, что по состоянию на май 2024 года ставки по вкладам в Сбербанке достигают 18% при инфляции в 8,3%. По словам Грефа, такого не было последние 30 лет.