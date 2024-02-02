Аналитик дал совет россиянам с несколькими кредитами Аналитик Беляев: россиянам с несколькими кредитами следует их рефинансировать

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При наличии нескольких кредитов следует попробовать их рефинансировать, посоветовал финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с Lenta.ru эксперт подчеркнул, что для этого надо найти банк, который готов погасить все кредитные задолженности. Затем клиенту предстоит расплачиваться с кредитно-финансовой организацией, но общая сумма в итоге окажется меньше, чем сразу за несколько кредитов.

Лайфхак такой: найти банк, который был бы готов вам все эти кредиты рефинансировать. То есть, условно говоря, какой-то банк просто берет всю вашу кредитную задолженность, погашает ее, и на эту кредитную задолженность выдает вам новый кредит, но с условием того, что он растягивает это на более длительный срок, может быть, с не столь высоким процентом, — пояснил экономист.

Он предупредил, что эта процедура требует доказательств. Кроме того, некоторые кредиты могут быть взяты под очень плохие условия, из-за чего другие банки не рискнут их рефинансировать. Аналитик советует в таких ситуациях открыть процедуру банкротства, договориться с банком о кредитных каникулах или реструктурировать каждый платеж.

Ранее стало известно, что в период с 2021 по 2023 год удвоилось количество россиян, имеющих пять и более кредитов. Также наблюдается общая тенденция роста закредитованности, однако резкого всплеска просрочки по платежам нет.