«Амбассадор ФНС» Лерчек оценила налоговые изменения в России Блогер Лерчек считает справедливыми предлагаемые налоговые изменения в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лерчек (Валерия Чекалина)

Обсуждаемые в России изменения в системе налогообложения абсолютно разумная мера, заявила блогер Лерчек (Валерия Чекалина). По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ, если такая система будет принята, то более востребованными станут бухгалтеры с экономическим образованием.

Считаю это абсолютно разумной мерой. <...> Считаю ее честной, справедливой. Но при этом мне кажется стоит во внимание принимать доказательную базу расходов, которые соответственно ты можешь вычесть из полученного дохода и получить налоговую базу меньше и, соответственно, с нее уже заплатить налог, — говорит она.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о возможном введении федерального налогового вычета и налогового вычета для групп компаний. По словам главы государства, нововведения планируются в рамках перестройки налоговой системы. Целью нововведения является стимулирование инвестиций в стране. Кроме того, донастройка налоговой системы необходима для достижения большей социальной справедливости и сокращения неравенства между гражданами РФ.

Также глава государства заявил, что для российских IT-компаний будет установлена пониженная ставка налога на прибыль. По его словам, она будет составлять 5%. Кроме того, для поддержки IT-отрасли будет предусмотрен и целый ряд других мер.