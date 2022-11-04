А деньги продолжают течь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным Центробанка, из страны выведен триллион рублей. Причем триллион этот благополучно покинул страну как раз за последние полгода, то бишь за период ведения нашей спецоперации. При первом прочтении такие данные выглядят чей-то зловещей шуткой. Как же так? Повсюду активы наших олигархов замораживаются в ожидании того, что внесенные поправки в местные законодательства попросту позволят их конфисковать. В отношении наших денежных мешков перестает действовать основа всех основ западного миропорядка — уважение частной собственности. А ведь помните, еще Маркс учил: лишишь буржуа собственности, и он закричит, что его лишают свободы. Так что понятие западной свободы на наш бизнес больше не распространяется.

Характерно, что и президент, выступая еще во Владивостоке, напомнил нашим деловым людям свои пророчества более чем десятилетней давности. Тогда он предвещал: мол, замучаетесь по судам пыль глотать, отстаивая за границей свои права собственника. Вот и спустя много лет Владимир Путин, подводя как бы итоги, отметил, что если держали бы наши олигархи свои яхты в российских водах да вкладывали бы свои капиталы в развитие национальной инфраструктуры, то были бы избавлены от нынешних проблем. И имели бы, наоборот, достойный и стабильный доход на родине.

Казалось бы, всем все должно быть ясно, и давно. Но огромные суммы продолжают уходить из страны, несмотря на препоны, введенные Западом же. Тут и отключение от SWIFT большинства российских банков, купирование традиционных коммуникативных каналов, потеря взаимного доверия. И все это несмотря на грубое нарушение прежних контрактов и договоров, которые, как выяснилось, не стоили даже бумаги, на которой были составлены.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Нет, конечно, до последнего времени страна получала большие экспортные доходы. Зато Россию оперативно отрезали от всех западных поставок, включая запчасти даже к уже смонтированной технике, остающейся на гарантии. От нас же на Запад продолжали идти углеводороды, а заодно уран, алюминий, никель, кобальт, то есть сырье, необходимое в том числе и для производства современных вооружений. Россия — щедрая душа. Ну и поступающие средства требовали использования.

И вот выходит, что для части нашего делового сообщества вывод капитала при всех очевидных рисках, видимо, через безразмерные офшоры по-прежнему остается вещью куда более предпочтительной, чем вложения в российскую экономику. Это пускай государство финансирует развитие инфраструктуры, инвестирует в прорывные направления технического прогресса, осуществляет реиндустриализацию. А мы найдем для своих денег какую-нибудь тихую гавань. Притом, что сейчас действуют через Казахстан, Южный Кавказ, Эмираты.

Правда, существует версия, что каналом такой финансовой утечки стали сделки по переходу собственности уходивших из России западных компаний во владение наших бизнесменов. Изначально было замечено, что по контрасту с Западом, где наше имущество просто издевательски присваивалось, наши бизнесмены вели серьезные переговоры и платили достойную цену даже в тех случаях, когда практически вымороченное имущество можно было взять за символический рубль.

Это вызвало серьезное подозрение, что таким образом в результате сговора немалые деньги просто и выводятся из страны. Сейчас подобные разговоры оживились по поводу сделки по покупке нашим бизнесом у южноафриканцев интернет-сервиса «Aвито», озвученная цена которого считается сильно завышенной. Так что разговоры о том, есть ли у нас национально ориентированные элиты и бизнес, вспыхивают с новой силой. И положительного ответа на него пока нет. По последним же выкладкам Центробанка, до конца года из России уйдут 243 миллиарда долларов. Что-то вроде половины нынешнего госбюджета. Комментарии тут явно излишни.