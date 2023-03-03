Более трети россиян заметили рост цен на лекарства за неделю ФОМ: более трети россиян заметили рост цен на лекарства, рыбу и мясо

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

38% россиян отметили рост цен на лекарства за последнюю неделю, говорится в свежем исследовании фонда «Общественное мнение». 34% опрошенных утверждают, что заметили подорожание рыбы и морепродуктов, 39% отметили рост цен на мясо и птицу, а 36% — на молочную продукцию.

Также по сравнению с прошлой неделей граждане чаще отмечали повышение цен на крупы и макароны (22% респондентов), алкоголь (16%), моющие средства (23%) и средства личной гигиены (22%). Рост стоимости бензина отметили 21% респондентов. Также 41% опрошенных заметили рост суммы по оплате ЖКУ.

В исследовании участвовали 1500 респондентов из 104 городов и населенных пунктов в 53 субъектах России.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 3 марта заявил, что в России нет дефицита лекарств. Существовавшие ранее проблемы с их транспортировкой решены.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 83% россиян не хотят, чтобы их дети и внуки эмигрировали за рубеж, а 71% жителей страны выступают против обучения своих детей в других странах. За минувшие 30 лет незаинтересованность россиян в переезде их детей и внуков за рубеж выросла на 16 п. п. 11% россиян поддерживают переезд близких за границу, при этом лишь 8% хотят эмигрировать сами.