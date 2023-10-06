100 за доллар не предел: насколько еще могут вырасти курс и цены Эксперты назвали максимально возможные курсы валют

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Доллар перестанет расти «рано или поздно», уверен помощник президента России Максим Орешкин. А тем времен на бирже рубль продолжает падать. Накануне доллар закрыл торги выше 100 рублей впервые в этом году и не останавливается на достигнутом. NEWS.ru рассказывает, где тот самый «предел» роста курса доллара, когда он может его достичь и как.

Как Орешкин оценил ситуацию с рублем

По мнению помощника президента РФ Максима Орешкина, курс доллара рано или поздно перестанет расти. Об этом он заявил в кулуарах Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В частности, на вопрос журналистов о том, когда доллар достигнет своего предела или же рубль начнет укрепляться, Орешкин ответил: «Рано или поздно».

Как сейчас валюты торгуются на бирже

Накануне курс доллар США закрыл торги выше 100 рублей впервые в этом году. В пятницу рубль продолжает слабеть. К 11:00 мск курс американской валюты составил 101,22 руб, евро поднялся до 106,7 руб.

Напомним, своего исторического максимума курс доллара достиг весной 2022 года — 11 марта ЦБ установил официальный курс американской валюты в размере 120,37 руб. При этом накануне, 10 марта, в ходе торгов на бирже курс доллара в моменте превышал 121 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему сейчас падает рубль

Вот главные причины, которые, как считают эксперты, сегодня уводят курс рубля все ниже и ниже:

— дисбаланс денежных потоков: от экспорта в страну приходит меньше иностранной валюты, чем нужно для закупки импорта (а сам импорт при этом растет);

— отток капитала, который подстегивают заявления ЦБ и властей о возможных дополнительных мерах по стабилизации рубля (обязательный возврат валютной выручки в страну и ограничения на вывод средств из страны);

— падение цен на нефть. Баррель нефти марки Brent стоит уже почти $84, хотя недавно за него давали $96.

Есть ли предел у курса доллара

В ближайшие недели пик курса доллара составит 101,75 руб, как это было в августе, заявил NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Предела падения рубля (или по-другому — роста курса доллара) просто нет, убежден финансовый аналитик трейдер Артем Звездин. «Многие участники рынка почему-то считают, что есть какая-то „отметка“, которая станет „решающей“ для рубля, где рубль найдет баланс и начнет укрепляться или хотя бы перестанет падать. Но правда в том, что такой отметки нет», — говорит он NEWS.ru.

По его мнению, сейчас экономически обоснованная стоимость доллара — 120 рублей, но он может стоить и 150, и 200. «Чем больше будут расти траты государства и чем больше будет увеличиваться отток капитала, тем больше будет падать рубль», — поясняет Звездин.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Финансовый эксперт, инвестор Ксения Аверс считает, что еще до конца 2023 года курс доллара достигнет 120 руб. Она напоминает, как многие ожидали укрепления рубля после сентябрьского повышения ключевой ставки и продажи валюты со стороны ЦБ. «Согласно прогнозам, доллар должен был „сходить“ до 85, и даже до 83 руб. Но этого не произошло», — замечает собеседница NEWS.ru.

Если валютные интервенции не помогли укрепиться рублю, то сейчас тем более нет никаких поводов для этого, убеждена Аверс. К тому же в условиях закупок валюты Минфином.

«Но 120 рублей — это рыночный курс доллара. А для выполнения бюджетов, которые были заявлены на 2025 и 2026 годы курс доллара к рублю должен составлять 150–180 рублей», — говорит эксперт.

Смысла устанавливать какой-то жесткий предел у двух валют, торгующихся на бирже, нет, заявил в беседе с NEWS.ru операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. По его словам, можно лишь говорить о психологически важных отметках. «Прошлогодний опыт показывает, что курс доллара может колебаться как вверх, так и вниз, достигая отметок в 120 и 60 рублей за доллар», — рассуждает он в беседе с NEWS.ru.

Что может остановить падение рубля

В качестве единственной меры, способной поддержать курс рубля, Зотов называет введение валютных ограничений. В частности — обязательная продажа на бирже валютной выручки экспортеров в нефтяной, газовой, химической, сельскохозяйственной и других отраслях. Вероятно, Банк России и Минфин будут удовлетворены курсом в районе 85–90 руб., предположил он в беседе с NEWS.ru.

По мнению Звездина, остановить падение рубля могут жесткие валютные ограничения с запретом на вывод капитала, но эффект от этих мер все равно будет временным. Да и экспортерам это просто невыгодно, признает он. «Еще больше повышать ставку ЦБ нецелесообразно: это может только навредить экономике (кредиты для бизнеса и граждан станут дороже). По этой причине правительству сейчас остается только наблюдать за ситуацией», — рассуждает аналитик.

Если курс рубля будет падать и дальше, возможно, власти решатся на валютные интервенции в юанях или золоте (их продажу), но и в этом случае эффект будет кратковременным, заключает Звездин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как курс доллара повлияет на цены

По словам Зотова, изменение курса обязательно скажется на ценах, причем на все товары. Повышение уже происходит, и официальная статистика зафиксирует эту инфляцию, отмечает он.

«Рост курса доллара неминуемо ударит по ценам, причем цены могут выстрелить непредсказуемо», — предупреждает Звездин. По его словам, подорожает «серый» импорт (ввоз товаров без разрешения правообладателя и в обход таможни. — NEWS.ru.) и импорт в целом, ведь рубль падает не только к доллару, но и к юаню, например.

Уже к январю-февралю 2024 года импортная продукция станет дороже на 20%, а цены на товары, при производстве которых частично используются импортное сырье и технологии, вырастут в пределах 10%. И все это — при стоимости доллара около 100 руб., уточняет Звездин. Если же курс в дальнейшей будет расти дальше, рост цен продолжится весной, добавляет он. Но каким он будет, эксперт предсказать уже не берется.

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