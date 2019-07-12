https://static.news.ru/photo/d9dc125a-a493-11e9-afa0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexandr Liskin/Global Look Press

Начинать инвестировать в золото надо было ещё осенью прошлого года, рассказал News.ru эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

По его словам, те, кто взяли золото по $1189 и даже по $1220 за тройскую унцию, к настоящему моменту, чуть более чем за полгода, заработали около 18%, что по всем меркам очень хорошо. Те же, кто рутинно скупал валюту, считая себя в этом деле экспертом и не прислушиваясь к экономистам-международникам, наоборот, за тот же срок потеряли от 6 до 8,5%, не считая разницы между ценами покупки и продажи валюты у банков.

Владимир Рожанковский

Рожанковский отмечает, что золото в последнее время показывает высокую стабильность — как минимум его падения практически никто из авторитетных экспертов по обе стороны океана не ожидает, так что по мере роста опасений относительно гигантского долга развитых стран в $243 трлн эта тенденция будет постепенно трансформироваться в возобновление его сильного укрепления. Данная сумма втрое превышает совокупный глобальный ВВП, отмечает эксперт.

Кроме того, в связи с тенденциями усиления и удлинения во времени пресловутых торговых войн риски глобальной рецессии возрастают, и здесь золото вновь может оказаться «ко двору» — но не как антиинфляционный инструмент инвестиций, а как безопасный актив, «защитная гавань», — уверен Рожанковский.

По его словам, у современного россиянина есть три основные возможности поучаствовать в росте цен на «вечные ценности». Это инвестиции в «металлические» счета банков, покупка так называемых биржевых фондов золота (аналоги акций) или инвестиции в акции золотодобывающих компаний.

Эксперт считает, что целевой уровень по золоту до конца текущего года составляет $1500–1550 за тройскую унцию. В дальнейшем, если давно назревшая коррекция доллара США к основным мировым валютам продолжится, золото будет стремиться к своим значениям в 2011–2012 годах, то есть примерно к $1800 за тройскую унцию, резюмирует Рожанковский.

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