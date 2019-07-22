https://static.news.ru/photo/6d9b28d0-ad15-11e9-9664-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Цена на золото снижается из-за укрепления курса американской валюты на мировом рынке, сообщает « РИА-Новости ».

По данным торгов на нью-йоркской бирже Comex цена августовского фьючерса на золото снижалась на $11,75, или на 0,82% — до $1415,15 за тройскую унцию.

«Ожидается, что цена на золото будет немного снижаться, но при этом держаться выше уровня $1400 за унцию, поскольку ожидания сводятся к снижению ставки», — приводит агентство Reuters мнение аналитика компании Phillip Futures в Сингапуре Бенджамина Лу.

Цена сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 1% — до $16,247 за унцию. При этом индекс доллара рос на 0,19%, до 97,44 пункта.

В свою очередь участники торгов продолжают оценивать возможный размер снижения базовой ставки ФРС на следующей неделе.

По данным CME Group, 76,5% инвесторов ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов с текущих 2,25-2,5%, а остальные — на 50 базисных пунктов.

Аналитик Phillip Futures отмечает, что цена на золото будет снижаться, но при этом держаться выше уровня $1400 за унцию.

Как ранее писал News.ru, в июне эксперты предрекали рост цен на этот драгметалл. Причиной роста стоимости золота тогда стало увеличение спроса на активы «тихой гавани». При сохранении тенденции аналитики прогнозировали увеличение стоимости золота до $ 1500 за унцию.