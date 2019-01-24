Золота на месторождении Сухой Лог оказалось больше ожидаемого

https://news.ru/storage/news/f483f28bee833cbf4f1e1e1f38f29634/a1a5b859-6620-4343-88ef-505ee0f42b2c_850.jpg ПОЛЮС/vk.com

Ресурсы уральского месторождения Сухой Лог золотодобывающей компании «Полюс», по обновленной оценке, составили 63 млн унций. Это на 9% больше предыдущих подсчётов. Причём ресурс может оказаться ещё богаче.

«Буровые работы продолжатся до конца 2019 года. Проводимый анализ проб, получаемых в ходе буровых работ, в дальнейшем может привести к дальнейшему повышению категорийности минеральных ресурсов», — отмечается в сообщении «Полюса».

Минеральные ресурсы на Сухом Логе составляют 962 млн тонн со средним содержанием золота 2,1 г на тонну руды. По предыдущей оценке, запасы золота были равны 58 млн унций.

Ранее News.ru писал о том, что Якутия впервые вошла в тройку лидеров среди регионов России по добыче золота. Объём также впервые в истории республики превысил отметку 28 тонн в год. По итогам 2018 года было добыто 28,5 тонны золота.