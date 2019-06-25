https://static.news.ru/photo/f7a4d1f6-97d6-11e9-91b3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жители Санкт-Петербурга и Астраханской области переплачивают миллионы рублей за жилищно-коммунальные услуги, следует из исследования экспертов международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Уровень возмещения реальной стоимости услуг населением в 2018 году составил 94,4%, сообщает «Российская газета».

Проживающие в этих двух городах возглавили рейтинг самых дисциплинированных в данной сфере горожан в стране за 2018 год. Там переплатили 639 млн рублей и 242 млн рублей соответственно.

Также в список попали Белгородская область, Краснодарский и Ставропольский края, информирует URA.RU .

Как ранее писал News.ru, группа жителей Нижнего Тагила, называющая себя «Граждане СССР», накопила долгов за ЖКХ на 6,5 млн рублей.