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Жилищные услуги в Москве стали дороже

Игорь Иванко/АГН "Москва"

экономика [ версия для печати ]

Тарифы на жилищные услуги в Москве выросли с 1 января почти на 2%. Это произошло благодаря решению властей российской столицы.

Тариф за содержание жилого помещения вырос в среднем на 1,9 рубля, а льготный найм жилого помещения — на 35 копеек, передаёт РИА Новости.

Взнос на капремонт теперь составляет 1,19 рубля. Фактический найм жилого помещения подорожал на 2,11 рубля, коммерческий найм — на 1,38 рубля, найма в жилфонде, относящемся к бездотационным домам, — на 2,82 рубля.

Ранее News. ru сообщил, что правительство Москвы утвердило новые тарифы жилищно-коммунальных услуг. Согласно прежним оценкам, с 1 января 2019 года плата за услуги ЖКХ должна была вырасти в среднем на 1,7%. На столько же вырастут тарифы на газ.


#рост #тарифы #ЖКХ
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