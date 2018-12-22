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Железнодорожники Украины остались без запчастей из РФ

uz.gov.ua

экономика [ версия для печати ]

Компания «Укрзализныця» (Украинские железные дороги) остро нуждается в замещении импортных запчастей. По словам главы предприятия Евгения Кравцова, прежде всего речь идёт о российской продукции.

Он отметил, что в 2019 году железнодорожникам потребуется более полумиллиона единиц запчастей и призвал украинских производителей создать альтернативу российской продукции. Кравцов написал в Facebook, что заказ компании даст старт «новой индустриализации Украины» и в будущем его планируется расширить.

Глава предприятия также добавил, что в следующем году она готовится увеличить инвестиции на 600 млн долларов и большая часть этих средств пойдет украинским компаниям.  

Ранее News.ru сообщил о том, что «Укрзализныця» заказала к Новому году поставку 89 комплектов стрелкового оружия. Стоимость заказа составила почти $100 тыс. Незадолго до этого министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил «усилить охрану и оборону» вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов в связи с введением военного положения после инцидента в Керченском проливе.


#украина #россия #железнаядорога
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