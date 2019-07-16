Российский зерновой союз изменил прогноз на урожай в текущем году. По данным ведомства, с полей удастся собрать 128 млн тонн продукции, сообщил глава организации Аркадий Злочевский.
Показатели снизили из-за засухи в нескольких регионах РФ, особенно в Поволжье, центре и на Ставрополье, пишет «
Хуже ситуация с масличными, прежде всего с рапсом, из-за того что не успели обработать поля от вредителей. Урожай будет ниже, чем ожидалось, но добавили площади под другими культурами, — рассказал глава союза.
Ранее агрометеорологи спрогнозировали снижение урожая гречихи в этом году по сравнению с прошлым. Это связано с поздним сроком посевной кампании, писал News.ru.