https://static.news.ru/photo/beabdd70-a7d7-11e9-afb6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Российский зерновой союз изменил прогноз на урожай в текущем году. По данным ведомства, с полей удастся собрать 128 млн тонн продукции, сообщил глава организации Аркадий Злочевский.

Показатели снизили из-за засухи в нескольких регионах РФ, особенно в Поволжье, центре и на Ставрополье, пишет « Интерфакс ». Ранее представители сельского хозяйства настраивались на новый рекорд — свыше 135,5 млн тонн (показатель 2017-го). Сбор пшеницы ведомство оценивает в 78 млн тонн вместо 82 млн тонн. Злочевский добавил, что жаркая погода благотворно влияет на качество пшеницы.

Хуже ситуация с масличными, прежде всего с рапсом, из-за того что не успели обработать поля от вредителей. Урожай будет ниже, чем ожидалось, но добавили площади под другими культурами, — рассказал глава союза.

Ранее агрометеорологи спрогнозировали снижение урожая гречихи в этом году по сравнению с прошлым. Это связано с поздним сроком посевной кампании, писал News.ru.